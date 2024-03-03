ВСУ могут применять редкие советские ракеты Х-25: в чем их особенность (видео)

Украинская тактическая авиация может использовать две модификации этих ракет — Х-25МР с радиокомандным наведением и Х-25МЛ с лазерным, рассказали аналитики Defense Express.

Вооруженные силы Украины могут выпускать редкие советские ракеты типа Х-25 "воздух-поверхность" с бомбардировщика Су-24М. Об этом сообщили аналитики Defense Express 3 марта.

Эксперты отметили, что эти ракеты подходят для ударов по вражеским целям вблизи линии фронта.

2 марта в соцсетях опубликовали видео, где украинская тактическая авиация могла применять редкие советские ракеты Х-25 класса "воздух-поверхность".

"Наша тактическая авиация вероятно до сих пор применяет редкие советские ракеты Х-25 класса "воздух-поверхность", носителями которых выступает бомбардировщик Су-24М. Время и место действия на этом видео остаются неизвестными, поэтому и употребляем слово "вероятно", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что в ролике бомбардировщик выполняет пуски двух ракет типа Х-25 с кабрированием (поворот летящего самолета вокруг поперечной оси), в частности для того, чтобы увеличить дальность полета средств поражения. С начала полномасштабного вторжения это второй раз зафиксировали использование этих ракет украинской тактической авиацией, тогда как предыдущий раз состоялся в августе 2022 года. В Defense Express отметили, что впервые украинские авиаторы продемонстрировали пуски Х-25 с Су-24М осенью 2021 года.

"В открытом доступе были предположения, что наша тактическая авиация, вероятно, может использовать две модификации этих ракет — или Х-25МР с радиокомандным наведением или же Х-25МЛ с лазерным", — отметили эксперты.

Какая разница между ракетами модификаций Х-25МР и Х-25МЛ

Эти модификации имеют сходные характеристики, однако отличаются способом наведения. Минимальная дальность пуска для обоих типов — три километра, максимальная — десять. Масса боевой части — 140 килограммов, однако есть различия по длине фюзеляжа — 3,75 метра для Х-25МР и 3,83 метра для Х-25МЛ. Также последняя может пробивать толщину бетона до метра.

Напомним, 25 февраля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время форума "Украина. Год 2024" сообщил, что в украинской армии есть дальнобойное оружие, которое может поражать на расстоянии 700 километров.

29 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ имеют оружие, которое может доставать до российских самолетов. Он отметил, что "наглых" пилотов РФ ожидают "сюрпризы".