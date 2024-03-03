Расконсервирование старых А-50: в ВСУ объяснили, как быстро враг может заменить уничтоженные самолеты

После успешной работы украинских военных способности А-50 уменьшились по проведению радиолокационной разведки, получения ценной информации по планированию дальнейших атак, рассказал представитель ПС Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Российская Федерация может быстро снять с хранения самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на замену уничтоженных. Об этом он сообщил во время телемарафона 3 марта.

Представитель ВС отметил, что враг будет пытаться восстановить потери самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, как это было с уничтоженной тактической авиацией.

"Восстановление самолета — это вещь не простая. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали", — сказал Юрий Игнат.

Если оккупанты получат соответствующую команду сверху, то, по его мнению, не будут очень долго его восстанавливать и снимать с хранения.

По словам Игната, после успешной работы Воздушных сил, возможности А-50 значительно уменьшились. Он отметил, что это достижение, "которого не было никогда". Юрий Игнат рассказал, что самолет А-50 сбили два раза, в частности на большом расстоянии, и оттеснили их подальше от линии боевого соприкосновения, что в результате уменьшило способности А-50 проводить радиолокационную разведку, узнавать ценную информацию по планированию дальнейших атак украинской авиации.

Напомним, 14 февраля украинские военные сбили российский самолет А-50 над Азовским морем. Тогда же был поражен воздушный командный пункт Ил-22. 23 февраля неподалеку от Ейска (РФ) был сбит второй самолет А-50.

2 марта в британской разведке рассказали, что оккупанты могут переоборудовать авиацию после потери самолетов А-50. В Минобороны Британии считают, что россияне попытаются вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные А-50.