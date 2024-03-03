"Украина начала эвакуацию госслужащих из Херсона": обозреватель развенчал российскую ИПСО

По словам Александра Коваленко, у противника нет ресурсов для того, чтобы совершить повторный захват украинского областного центра на юге. Дезинформация распространяется для того, чтобы посеять панику.

Россияне начали вновь распространять по сети информацию о том, что оккупанты якобы готовят очередное наступление на Херсон. Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале высказался на этот счет.

По его словам, противник начал разгонять по сети ИПСО о том, что Украина начала эвакуировать госслужащих из Херсона. В реальности, ничего такого внутри города не происходит и у оккупантов нет ресурса для того, чтобы осуществить повторный захват областного центра.

"Данная информация не соответствует действительности, но вбрасывается исключительно для того, чтобы посеять панику. Никакого наступления врага на Херсон нет и ресурсов для этого также", — заявил Александр Коваленко.

В Украине развенчали ИПСО РФ о наступлении на Херсон Фото: Скриншот

В Центре противодействия дезинформации также прокомментировали ситуацию на юге Украины. Они подтвердили, что противник запустил ИПСО про эвакуацию из города госслужащих для того, чтобы посеять панику на украинцев. Никакого наступления противника на Херсон нет, ведь у ВС РФ нет соответствующих ресурсов.

В Украине развенчали ИПСО РФ о наступлении на Херсон Фото: Скриншот

Еще 21 декабря 2023 года руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что правый берег Херсонской области надежно защищен. Соответственно, у российских оккупантов нет ни единого шанса на возвращение в Херсон. Фортификация береговой линии постоянно совершенствуется.

"Понятно, что мы хотим максимально обезопасить и гражданское население, и свои позиции от врага, но можем отметить, что географически правый берег выше левого, и попыток врага проникнуть на него мы даже не фиксируем", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что ВСУ не только удерживают плацдарм в Крынках Херсонской области, но и продвигаются вперед. По словам бойцов ВСУ, украинские дроны "Баба-Яга" днем и ночью контролируют плацдарм на левобережье региона.