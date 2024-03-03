Турция не пропускает суда РФ с оружием и краденым зерном через Босфор: детали (фото)

Турция, вероятно, начала реагировать на тайные перевозки россиянами оружия и краденого украинского зерна, отметили в мониторинговой группе.

Некоторые российские суда не могут пройти через пролив Босфор в Турции. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Крымский ветер".

"В России возникли проблемы с проходом некоторых судов через Босфор", — говорится в сообщении.

Трое суток перед проливом торчит балкер GRUMANT, меняя места стоянки. 28 февраля во временно оккупированном Севастополе в Крыму россияне загружали судно похищенным украинским зерном. В частности, в тот день балкер ушел с грузом около 20 тысяч тонн.

Фото: Крымский ветер

Зато двое суток перед Босфором находится балкер ZAFAR. 25 февраля два буксира вывели из порта Севастополя это судно после загрузки 35 800 тонн краденого зерна.

Фото: Крымский ветер

В мониторинговой группе отметили, что через пролив Босфор также не прошли два военных транспорта, которые перевозили оружие и боеприпасы из Сирии. Речь идет о YAZ и SPARTA IV, которые вечером 26 февраля развернулись на 180 градусов и пошли на юг — один в Порт-Саид, а другой в Средиземное море, однако оба судна остановились перед проливом Дарданеллы. По состоянию на 2 марта YAZ находится в сирийском порту Тартус, тогда как местоположение SPARTA IV — неизвестно.

Фото: Крымский ветер

"Вероятно, Турция через два года после начала войны России против Украины начала реагировать на тайные перевозки оружия и краденого зерна", — добавили в мониторинговой группе.

Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 11 декабря 2023 года сообщили, что Турция пользуется Конвенцией Монтре с 28 февраля 2022 года и не позволяет российским военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Однако РФ могла перевозить военную технику на гражданских судах.

27 февраля 2024 года российские ракеты попали в турецкое судно, которое два года стояло в Херсонском порту. Речь идет о грузовом судне KURUOGLU-3.