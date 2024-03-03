"Нужна в другом месте": Италия заберет из Словакии свою систему ПВО SAMP/T, — Фицо

По словам премьер-министра Словакии, теперь он вынужден задаться вопросом, как защитить местные атомные электростанции и другие стратегические объекты, ведь прошлое правительство подарило противовоздушную оборону Украине.

Италия собирается забрать у Словакии свою систему противовоздушной обороны SAMP/T, ведь она больше сейчас нужна в другом месте. Об этом сообщает издание Aktuality.

Отмечается, что данная система ПВО находится на военной базе Малацки-Кучиня на территории Словакии. Италия предоставила ее в прошлом году взамен на американскую противовоздушную оборону Patriot.

Теперь же, как говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Рим планирует ее отозвать обратно.

"Я получил сообщение от итальянского правительства, что итальянская система ПВО, которая была одолжена нам на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", — говорит Роберт Фицо.

После этого премьер-министр задался вопросом, кто и как будет защищать местные атомные электростанции и другие стратегические объекты в случае атак. Он вспомнил действия предыдущего правительства Братиславы, которое отдало одну из систем ПВО Украине, которая регулярно подвергается рискам и российским атакам.

"Сначала предыдущее правительство подарило Украине работающую массивную российскую систему ПВО С-300. Потом у нас некоторое время были американские патриоты, но они тоже уехали, а теперь уезжают и итальянцы", — продолжает Роберт Фицо.

Куда именно Италия собирается отправить свою систему ПВО — неизвестно.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что премьер-министр Словакии обвинил Украину в том, что Россия начала полномасштабное вторжение. По его мнению, война была якобы спровоцирована "разгулом украинских неонацистов", а стремление Киева стать частью Североатлантического альянса — это основа для начала Третьей мировой.