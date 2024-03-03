"Нужна в другом месте": Италия заберет из Словакии свою систему ПВО SAMP/T, — Фицо

По словам премьер-министра Словакии, теперь он вынужден задаться вопросом, как защитить местные атомные электростанции и другие стратегические объекты, ведь прошлое правительство подарило противовоздушную оборону Украине.

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Италия собирается забрать у Словакии свою систему противовоздушной обороны SAMP/T, ведь она больше сейчас нужна в другом месте. Об этом сообщает издание Aktuality.

Отмечается, что данная система ПВО находится на военной базе Малацки-Кучиня на территории Словакии. Италия предоставила ее в прошлом году взамен на американскую противовоздушную оборону Patriot.

Теперь же, как говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Рим планирует ее отозвать обратно.

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"Я получил сообщение от итальянского правительства, что итальянская система ПВО, которая была одолжена нам на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", — говорит Роберт Фицо.

После этого премьер-министр задался вопросом, кто и как будет защищать местные атомные электростанции и другие стратегические объекты в случае атак. Он вспомнил действия предыдущего правительства Братиславы, которое отдало одну из систем ПВО Украине, которая регулярно подвергается рискам и российским атакам.

"Сначала предыдущее правительство подарило Украине работающую массивную российскую систему ПВО С-300. Потом у нас некоторое время были американские патриоты, но они тоже уехали, а теперь уезжают и итальянцы", — продолжает Роберт Фицо.

Куда именно Италия собирается отправить свою систему ПВО — неизвестно.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что премьер-министр Словакии обвинил Украину в том, что Россия начала полномасштабное вторжение. По его мнению, война была якобы спровоцирована "разгулом украинских неонацистов", а стремление Киева стать частью Североатлантического альянса — это основа для начала Третьей мировой.