За словами прем'єр-міністра Словаччини, тепер він змушений задатися питанням, як захистити місцеві атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти, адже минулий уряд подарував протиповітряну оборону Україні.

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Італія збирається забрати у Словаччини свою систему протиповітряної оборони SAMP/T, адже вона більше зараз потрібна в іншому місці. Про це повідомляє видання Aktuality.

Зазначається, що ця система ППО перебуває на військовій базі Малацкі-Кучиня на території Словаччини. Італія надала її торік в обмін на американську протиповітряну оборону Patriot.

Тепер же, як каже прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, Рим планує її відкликати назад.

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"Я отримав повідомлення від італійського уряду, що італійська система ППО, яка була позичена нам на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", — каже Роберт Фіцо.

Після цього прем'єр-міністр поставив питання, хто і як захищатиме місцеві атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти в разі атак. Він пригадав дії попереднього уряду Братислави, який віддав одну з систем ППО Україні, що регулярно наражається на ризики та російські атаки.

"Спочатку попередній уряд подарував Україні працюючу масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас деякий час були американські патріоти, але вони теж виїхали, а тепер виїжджають і італійці", — продовжує Роберт Фіцо.

Куди саме Італія збирається відправити свою систему ППО — невідомо.

Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини звинуватив Україну в тому, що Росія почала повномасштабне вторгнення. На його думку, війна була нібито спровокована "розгулом українських неонацистів", а прагнення Києва стати частиною Північноатлантичного альянсу — це основа для початку Третьої світової.