Как выглядит штаб ЧФ РФ после атаки Storm Shadow: обнародованы новые фото

Во время спецоперации "Крабовая ловушка" украинские ракеты полностью разнесли несколько комнат на верхнем этаже штаба ЧФ РФ. Прошло полгода, а дыру в стене не закрыли даже фанерой.

Российские власти не пытаются восстановить стены и крышу здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе. На фотографиях можно увидеть насквозь пробитый потолок здания, который даже не пытались защитить от воздействия осадков. О том, как выглядит штаб ЧФ весной 2024 года, рассказали в Telegram-канале "Крымский ветер".

В заметке указывается, что фото получили благодаря подвигу проукраинских жителей Севастополя, которые проявили мужество. Анонимный патриот сделал пять фото с разных ракурсов. Изображения показывают, что оккупационные власти ничего не сделали для восстановления здания.

На фотографиях бокового фасада — "прогрызенное" отверстие в стене и крыше второго этажа. Видно, что взрыв снес межэтажные перекрытия и внутренние стены. Также заметны выбитые окна, поврежденные стекла — стекла и рамы не ремонтировались.

Штаб ЧФ РФ — последствия удара 22 сентября Фото: Крымский ветер Штаб ЧФ РФ — последствия для бокового фасада Фото: Крымский ветер

На фотографиях главного фасада — пробитая насквозь крыша фронтона над главным входом с колоннадой. Отверстие, размером более десятка метров, ничем не закрыто и внутрь здания во время каждых осадков должна литься вода.

Штаб ЧФ РФ — последствия для фронтона Фото: Крымский ветер Штаб ЧФ РФ — последствия для главного фасада Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, удар по штабу ЧФ РФ Силы обороны нанесли 22 сентября 2023 года. Первые видео с места событий показали дым над зданием, при этом так называемый "губернатор" Севастополя сообщил, что центр города перекроют, а людей временно отселят в другие помещения.

Позже в сети появились кадры полета ракет, с которыми не справились российские силы ПВО. В Генштабе ВСУ подтвердили, что по штабу удалось попасть несколькими ракетами Storm Shadow, которые Украине предоставили партнеры из Великобритании. Украинские спецслужбы рассказали, что спецоперация тщательно планировалась и получила название "Крабовая ловушка". Надеялись, что в момент удара происходило совещание командующих флотом.

Кроме того, была информация о гибели командующего ЧФ РФ Виктора Соколова. Впрочем, ее не подтвердили — российский офицер до сих пор руководит черноморской флотилией, которая за два года потеряла чуть ли не треть судов.

В декабре 2023 года Фокус публиковал фотографии с последствиями воздушной атаки. На тогдашних фото видны повреждения такого же масштаба, что и на фото "Крымского ветра", размещенных в сети 3 марта 2024 года: следов ремонта не заметно.

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по военным объектам ВС РФ во временно оккупированном Крыму.

3 февраля стало известно об атаке беспилотников на нефтебазу под Феодосией. Россияне уверяли, что все беспилотники якобы сбили. Однако местные жители публиковали фото со значительным задымлением и рассказывали о закрытии автотрассы, которая проходит рядом с контейнерами с горючим. По предварительным оценкам, убытки оккупантов "колоссальные".

Еще одна массированная атака состоялась 1 марта. В крымских пабликах рассказали об атаке беспилотников и ракет Storm Shadow. Между тем в Минобороны РФ проигнорировали атаку на Крым, но признали лишь угрозу от дронов на территории прилегающих к Украине областей.