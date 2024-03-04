Бросили на землю и ударили: в Мукачево люди в военной форме пытались затащить мужчину в бус (видео)

По словам депутата Ужгородского городского совета Виталия Глаголы, соответствующий инцидент произошел утром в понедельник, 4 марта, на улице Потушняка. В Мукачевском ТЦК пока не отреагировали на ситуацию.

В сети обнародовали видеозапись, на которой несколько человек в военной форме силой пытались затянуть в машину мужчину, а после "неудачной попытки" толкнули его ногой. Соответствующие кадры распространил журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"В Мукачево, вероятно, работники ТЦК пытались запихнуть мужчину в автобус, а после неудачной попытки пнули его ногой", — написал под видео Глагола.

По информации депутата, соответствующий инцидент произошел утром в понедельник, 4 марта, на улице Потушняка. На видео видно, как люди в военной форме пытаются затолкать мужчину в автобус, однако позже бросают его на землю. Впоследствии один из них толкает лежащего на земле мужчину ногой.

"Ждем официальных комментариев от работников Мукачевского ТЦК", — добавил журналист.

Отметим, что на момент публикации материала на Facebook-странице Мукачевского районного территориального центра и социальной поддержки не прокомментировали вышеупомянутую ситуацию.

Напомним, в начале декабря 2023 года в Ужгороде работники военкомата посетили один из местных тренажерных залов. Во время визита они проверили документы у присутствующих военнообязанных, а некоторым вручили повестку.

Также в ноябре во Львовском ТЦК силой загрузили мужчин в машину и повезли в неизвестном направлении. Кроме того, на Тернопольщине произошла драка в помещении военкомата: работник учреждения, как подозревают, мог избить харьковчанина, задержанного на полпути к незаконному пересечению границы.