Поразительная механика полета: летчики рассказали, что им стоило пересесть с МиГ-21 на F-16

Румынские военные признались, что переход на F-16 не оказался таким уж сложным с точки зрения авионики. Однако разница в летных характеристиках машин была более ощутимой.

Первые семь летчиков военно-воздушных сил Румынии, которые ранее управляли самолетами МиГ-21 LanceR, завершили обучение на истребителях F-16. Румынские военные рассказали о своих впечатлениях от подготовки и сравнили две боевые машины. Об этом сообщает ресурс Defence Romania.

Один из румынских пилотов с позывным Red признался что переход из старых МиГов на самолеты 4-го поколения F-16 не был слишком трудным в плане авионики. И хотя американские машины имеют существенные различия и большее количество систем, основные отличия летчики ощутили в плане летных характеристик самолетов.

"Переход не казался таким уж сложным с точки зрения авионики. Действительно, F-16, по сути, является более универсальным и эффективным самолетом, оснащенным несколькими бортовыми системами. Однако то, что нас действительно поразило, — это динамика самолета и механика полета", — рассказал Red.

МиГ-21 ВВС Румынии

В этой связи обозреватели Defense Express отметили, что на первый взгляд такая оценка выглядит парадоксальной, так как F-16 — это самолет более нового поколения, однако в данном случае речь может идти о самолетах МиГ-21, которые прошли модернизацию бортового оборудования с участием специалистов израильской компании Elbit Systems.

Кроме того, на эти машины вместо старых РЛС установили современные радары EL/M-2032, которые обеспечивали дальность обнаружения от 75 до 150 километров с возможностью обнаружения целей на фоне земли.

"Поэтому действительно, с точки зрения румынских пилотов, разница между бортовой электроникой F-16 и МиГ-21 LanceR могла выглядеть минимальной", — пишут эксперты.

Вместе с тем было отмечено, что несмотря на все улучшения румынские МиГи не смогли перехватить российские ракеты "Калибр" в феврале 2023 года. Кроме того, модернизация не решила главную проблему старых самолетов — физическую устарелость, поэтому в мае прошлого года военное руководство Румынии приняло решение списать МиГ-21.

Напомним, журналисты британской газеты The Telegraph сообщили, что в среднесрочной перспективе самолеты F-16 станут спасением для украинских войск и смогут добиться паритета в небе с российскими войсками.