Катастрофические последствия: эксперты оценили столкновение Bradley с БТР-82А (видео)

Украинский экипаж открыл огонь из 25-мм пушки Bushmaster, что стало разрушительными не только для российской бронемашины, но и для взвода вражеской пехоты.

В одном из боевых эпизодов на Авдеевском направлении, боевая машина М2 Bradley 47-ой бригады ВСУ встретилась с российским БТР-82А. Столкновение закончилось катастрофическими последствиями не только для машины противника, но и для российских пехотинцев, размещавшихся на БТР. О последствиях боестолкновения рассказали обозреватели Zona Militar.

На опубликованных 1 марта в соцсетях кадрах российская БТР несется по грунтовой дороге, предположительно, в районе Бердычей. После чего экипаж машины и пехотинцы встречаются с Bradley, которая открывает огонь из 25-мм пушки Bushmaster.

К огню украинской машины присоединяются атаки FPV-дронов, что оставляет мало шансов на спасение. Результаты оказываются разрушительными не только для российской бронемашины, но и для взвода пехоты — российская техника и личный состав были уничтожены.

"Эти кадры частично иллюстрируют боевой опыт украинских войск, которые описывают российские наступления как очень безрассудные. Эта стратегия опирается на численное превосходство и огневую поддержку, направленную на истощение оборонительных позиций", — отмечают авторы материала.

По их словам, в случае с Bradley данная БМП продолжает получать хорошие отзывы от украинских бойцов, благодаря своей огневой мощи и защите.

Ранее сообщалось, что во время боев за Авдеевку российские оккупанты захватили одну БМП M2 Bradley. Как сообщили западные обозреватели, ВС РФ изучает защищенность и слабые места американской боевой машины пехоты, чтобы детально изучить ее возможности.