"Самостоятельно создаете риск": адвокат предостерег от ошибки после получения первой повестки

Работники ТЦК могут склонять человека сначала пройти ВВК, а уже потом разбираться с правом на отсрочку. Юрист Владимир Крекотень объяснил, обязывает ли к этому закон.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и гражданам вручают повестки. Однако возникли дискуссии относительно того, нужно ли проходить медосмотр перед предоставлением документов на отсрочку. На этот вопрос ответил в соцсетях адвокат Владимир Крекотень.

Нужно ли сначала проходить ВЛК?

Между военнообязанными и работниками ТЦК происходят споры. Призывники хотят подавать документы на отсрочку в военно-врачебную комиссию (ВВК), а в военкоматах настаивают сначала на прохождении медосмотра.

Юрист подчеркнул, что закон — не на стороне ТЦК. Действующее законодательство не устанавливает последовательность, по которой нужно подавать документы на отсрочку. То есть проходить до этого ВВК не обязательно.

"Просто нет у нас такой нормы, где было бы написано, что сначала ВВК, а потом уже все остальное. Поэтому военнообязанный имеет право подать эти документы в любой момент, когда посчитает это нужным, а ТЦК обязаны принять и приобщить к военному делу", — объяснил Крекотень.

Что означает первая повестка в ТЦК?

Первая повестка, врученная военнообязанному, приглашает его в военкомат для уточнения военно-учетных данных.

"Первый этап взаимодействия с ТЦК — это всегда этап уточнения военно-учетных данных", — отметил адвокат.

То есть гражданина вызывают для обновления информации о семейном и социальном статусе, в частности предоставления данных о статусе инвалидности или наличии родственника с этим статусом, о трех несовершеннолетних детях и т.д.

"И когда ТЦК отказывается принимать эти документы, рассказывая, что сначала ВВК, по сути, ТЦК отказывается выполнять свои обязанности. Они не делают то, для чего вызвали человека", — объяснил Крекотень.

ВВК — это дополнительный "риск"?

Юрист подчеркнул, что заключение медкомиссии также считается военно-учетными данными. Оно касается состояния здоровья, но юридически не имеет преимущества над информацией о семейном положении и социальной защите.

"Кроме того, нужно понимать и то, что если вы сначала проходите ВВК, то самостоятельно создаете риск того, что в ТЦК могут просто отказаться принимать документы, подтверждающие право на отсрочку. Вместо этого могут попытаться вручить вам повестку на отправку. А потом вы уже будете разбираться с соответствующими последствиями, и здесь нет ничего хорошего", — отметил Крекотень.

Он посоветовал сначала подавать в ТЦК документы, подтверждающие право на отсрочку. Обращение должны зафиксировать, а документы — рассмотреть и зарегистрировать. Только после этого адвокат рекомендует решать вопрос о ВВК.

Напомним, аналитики The Washington Post написали, что вопрос мобилизации в Украине вызвал глубокие разногласия в парламенте и обществе. Советник Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что у военнообязанных не осталось времени сидеть дома.

Военный Олег "Скалолаз" Гринченко дал совет украинцам, которые сейчас мобилизуются. По его словам, профессионалы живут "намного дольше".