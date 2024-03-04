"Это трагедия": советник Минобороны высказался о военнообязанных, которые решили "сидеть дома"

Советник ведомства по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что если, помимо отсутствия боеприпасов и вооружения, у украинских войск будет нехватка кадров, то это трагедия.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский так и не смог достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии, несмотря на серьезную нехватку квалифицированных войск на фронте. Именно так считают аналитики The Washington Post.

По их мнению, это уже вызвало глубокие разногласия в украинском парламенте и в украинском обществе. Как заявляет советник Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, военнообязанные должны признать, что у них не осталось времени сидеть дома.

"Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить. Если помимо отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее, у нас будет нехватка кадров, то это трагедия", — добавил он.

Как развивалась ситуация с усилением мобилизации

В конце 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Чуть позже тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военное командование сформировало эту цифру, учитывая текущие потребности и потребности на 2024 год.

"Отсутствие четкой стратегии мобилизации — или даже соглашения о том, сколько еще войск нужно Украине — стало причиной увольнения Зеленским своего главного генерала в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский до сих пор не внес новой ясности", — подчеркивает WP.

Издание напоминает, что Сырскому было поручено провести проверку существующих вооруженных сил, чтобы найти больше боеспособных войск, после того как офис Зеленского объявил, что из 1 миллиона мобилизованных недавно человек только около 300 тысяч воевали на передовой.

Важно

Мобилизация при инвалидности: какие должности в ВСУ подойдут для ограниченно годных, — офицер (видео)

"Однако спустя почти месяц после его повышения (Сырского. — Ред.) никто в военном руководстве и администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и чем они занимаются", — констатируют эксперты.

По мнению аналитиков издания, сокращение количества готовых к бою войск в Украине в настоящее время представляет собой стратегический кризис, который, по крайней мере частично, является причиной недавнего отступления ВСУ из города Авдеевка и окрестных населенных пунктов.

Украинские законодатели заявляют, как пишет WP, что отсутствие единого послания от президента и военных усиливает путаницу в отношении дальнейших шагов.

"Я не знаю, почему Зеленский или его команда до сих пор пытаются убедить общество, что все всегда хорошо. Это не так, особенно с армией", — говорит Соломия Бобровская, депутат от либеральной оппозиционной партии "Голос".

Важно

"Каждый солдат должен это принять": доброволец дал совет украинцам, которых мобилизуют (видео)

После двух лет тотальной войны, как пишет издание, чувство общественной необходимости, которое стимулировало появление новых войск на поле боя и способствовало первым успехам Украины, угасло. Многие солдаты ранены или истощены.

"Это заставило армию полагаться на мешанину вербовочных усилий и посеяло панику среди мужчин боеспособного возраста, некоторые из которых скрылись, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть", — предполагают в WP.

Меры по усилению мобилизации

30 января правительство зарегистрировало в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о мобилизации. Среди нововведений — снижение призывного возраста до 25 лет, установление сроков для демобилизации — 36 месяцев, введение добровольной мобилизации для осужденных, ограничения для уклонистов, запрещение занимать должности на госслужбе без военной подготовки и т. д.

7 февраля депутаты Верховной Рады поддержали законопроект в первом чтении, но внесли туда 4195 поправок. Однако, по мнению экспертов WP, некоторые законодатели рассматривают эту меру как попытку Зеленского переложить ответственность на парламент за неизбежно непопулярные решения.

"Пришло время начать взрослый разговор с обществом и не бояться его. Это не 2022 год, когда эмоции взяли верх", — подчеркивает Бобровская.

Ее поддерживает Владимир Арьев, депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность", который также уверен, что пришло время серьезных переговоров с обществом.

"Серьезных и честных переговоров и разъяснений, что мы должны делать без всякой искусственной храбрости", — подытоживает он.

Важно

Выезд мужчин за границу: адвокат рассказал, каких изменений ожидать с 1 марта 2024 года

Напомним, министр юстиции Денис Малюська поддержал дополнительные санкции против уклонистов, которые ограничивают в правах. По его мнению, в условиях военного положения это приемлемо.

В СМИ разобрались, когда украинцы могут не приходить в ТЦК даже после получения повестки. На игнорирование документа есть пять причин.