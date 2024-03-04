Сканируют территорию и выявляют ЗРК россиян: как американские F-35 могли помочь ВСУ

Для выполнения миссий по выявлению систем ПВО противника истребитель F-35 оснащен радаром APG-81 AFAR и передовой системой РЭБ. Однако даже продвинутые возможности самолета не гарантируют 100% успех.

Американские самолеты F-35 в ходе своих миссий сканировали зону оккупированной территории Украины и, возможно, РФ, где расположены российские средства ПВО. Как рассказали обозреватели Bulgarian Military, стелс-истребитель в данных операциях применялся, как "радиоэлектронный пылесос" — передовой инструмент, способный собирать огромное количество информации.

Об использовании F-35 рассказал министр обороны Сингапура Нг Энг Хен во время своего выступления на слушаниях в парламентском комитете по снабжению 28 февраля.

"Американские и британские F-35 нанесли успешные удары по ИГИЛ на Ближнем Востоке. Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации объектов зенитно-ракетных комплексов российских подразделений в Украине, и эта информация была передана странам НАТО", — сказал Хен.

Использование F-35 для обнаружения российских систем ПВО подтвердили и западные наблюдатели. Согласно отчету Air Force Times, истребители пятого поколения ВВС США успешно отслеживали большинство российских систем ПВО в Украине и в Калининграде.

Эксперты отмечают, что F-35 оснащены самым современным оборудованием, помогающим собирать разнообразные разведывательные данные. К ним относятся радар APG-81 AFAR, система радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 и электрооптическая система EOTS.

"Проще говоря, F-35 — это дополнительный компонент, добавленный к сложной сети платформ и сенсоров, используемых в настоящее время западными странами, лидером среди которых являются США, для обеспечения Украины важнейшими разведывательными данными", — говорится в материале

Принцип работы

Ключевым элементом для сканирования F-35 является радар APG-81. Он способен идентифицировать и отслеживать различные цели на обширной местности. Эта современная система работает за счет развертывания массива радарных модулей, которые направляют электронные лучи. Таким образом механизм позволяет F-35 одновременно сканировать под разными углами без поворота антенны радара.

Кроме того, стелс-истребитель оснащен AN/ASQ-239 Barracuda — передовой системой радиоэлектронной борьбы. Эта система позволяет выявлять, находить и отслеживать вражеские радары и средства связи, что является ключевым фактором для обнаружения зенитных систем. В комплексе F-35 синхронизирует данные с различных сенсоров для создания четкого и детального изображения поля боя.

Результат не 100%

Несмотря на передовые функции F-35, позволяющие ему обнаруживать и идентифицировать вражеские системы, бывают ситуации, когда эта функциональность не всегда приносит результат. Об этом пишут и в Air Force Times.

Дело в том, что противник может обладать оборудованием, позволяющим эффективно скрывать свои системы от обнаружения. Об одном из таких случаев рассказал командир 388-го истребительного авиаполка ВВС США полковник Крейг Андрл. По его словам, во время разведывательной миссии перед началом полномасштабного вторжения РФ F-35, не заходя в воздушное пространство Украины, пытался выявить локации комплексов С-300. Однако попытки были безуспешными.

Одна из причин, отметил Андрл, связана с тем, что российская ПВО находилась в "режиме боевого резерва" — довольно необычном режиме, когда радары С-300 остаются пассивными, собирая данные и не излучая их. Этот загадочный инцидент позже назвали "как С-300 обманул F-35".

Напомним, американские специалисты приступили к новым тестовым испытаниям своего самолета F-35 Lightning II вместе с беспилотниками в рамках программы Project Convergence Capstone 4 (PC-C4). Цель испытаний — віяснить, может ли F-35 заменить самолет E-3 Sentries AWAC.