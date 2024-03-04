"Вопросов много": Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за роста количества жалоб (фото)

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, проблему составляет и коррупционная составляющая, а в частности схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу и прочее.

Министерство здравоохранения создает рабочую группу, которая вскоре начнет проверку военно-врачебных комиссий в Киеве. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, соответствующее решение приняли из-за увеличения количества жалоб, которые в последнее время начали поступать в Минздрав.

На что жаловались украинцы

Ляшко отметил, что основные жалобы граждан касались "очень базовых вещей", которые, по его словам, при желании можно оперативно исправить. В частности, речь идет о несоблюдении электронной очереди, отсутствии базовых условий для комфортного прохождения ВВК, не оптимизированы маршруты.

"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", — подчеркнул министр здравоохранения.

Он напомнил, что еще в 2023 году, чтобы ускорить прохождение ВКЛ и сделать его "более удобным", Минздрав ввел отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, который позволяет военнообязанным пройти медицинский осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако, как отметил Лягко, до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Коррупционная составляющая

Кроме этого, по словам украинского министра, проблему составляет и коррупционная составляющая. Он уточнил, что речь идет о:

вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;

схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья;

формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными;

халатность врачей;

проблемы с обжалованием заключений.

"Список можно продолжать. Вопросов много. Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле", — говорит Ляшко.

Он добавил, что чтобы улучшить эту ситуацию ведется сотрудничество с правоохранителями и диалоги с военными администрациями.

"Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем!", — говорится в сообщении.

О чем говорится в документе, который обнародовал Ляшко

Согласно обнародованной министром здравоохранения фотокопии приказа, рабочая группа должна обеспечить проверку организации медосмотров и деятельности внештатных ВВК при центрах комплектования в Киеве до 11 марта.

Результаты проведенной проверки Министерство здравоохранения Украины хочет получить уже до 13 марта 2024 года.

Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве

Напомним, что 27 февраля в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки началось рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации, которые внесли народные депутаты после первого чтения. В законопроект №10449 было внесено 4195 поправок, поэтому их условно объединили в 16 основных блоков.

29 февраля профильный комитет закончил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации. Были отклонены вопросы об электронных кабинетах и повестках военнообязанных. Кроме того, решили сохранить отсрочку от мобилизации аспирантам контрактной формы, определили сроки прохождения боевой военной подготовки и процесс демобилизации.