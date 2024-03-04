В бой не отправят: заместитель командира 3-й ОШБр объяснил, что будут делать войска НАТО в Украине

Экс-командир "Азова" Максим Жорин считает, что лучший вариант для привлечения иностранного контингента — это взятие под контроль украино-белорусской границы, что дало бы ВСУ возможность освободить часть своих сил для более активных участков фронта.

Бывший командир "Азова", заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал заявления политиков и военных НАТО о привлечении контингента Североатлантического альянса на территории Украины. Об этом он 4 марта написал в собственном телеграм-канале.

Он отметил, что все чаще слышит такие заявления от западных политиков и считает такую идею на сегодня хорошей, но малореальной.

"Относительно того, насколько это целесообразно: конечно, непосредственное участие в боях они точно принимать не будут. Однако определенные задачи выполнять могут — хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы", — уточняет Жорин.

Военный добавляет, что сейчас, по его мнению, лучший вариант для привлечения иностранного контингента — это взятие под контроль украино-белорусской границы.

"Мы бы таким образом освободили часть своих сил для самых активных участков фронта", — уверяет заместитель командира.

Так же считают политолог Алексей Буряченко и глава "Международной ассоциации малых городов" и глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко, которые в интервью Фокусу поделились мыслями о заявлениях президента Франции и применении иностранных войск в пользу Украины.

Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что на встрече с другими западными лидерами он обсуждал гипотетическую возможность отправки войск в Украину, но консенсуса по этому вопросу нет.

В то же время военные Франции проявили инициативу раньше своего президента, но получили в ответ от своих коллег из Североатлантического альянса категорическое "нет".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении западных войск на территории Украины. По его словам, Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.