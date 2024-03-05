"Это серьезная угроза": как Путин удерживает США от предоставления помощи Украине, — WP

Дипломат Майкл Макфол заявил, что поражение в войне может ослабить режим Кремля внутри РФ. Это нужно понять российским оппозиционерам.

Президент РФ Владимир Путин использует угрозы ядерным оружием, чтобы затормозить выделение средств американцами на помощь Украине. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью The Washington Post.

"Я думаю, что пик угрозы пришелся на осень 2022 года, судя по моим разговорам с представителями администрации Байдена, когда Путин проигрывал, и он снова ее развернул", — сказал дипломат.

По его словам, глава Кремля использует ядерное оружие как козырь, чтобы сдерживать Запад. К этим угрозам стоит относиться серьезно.

"Я знаю, что он (Владимир Путин, — ред.) успешно удерживает нас от предоставления украинцам оружия, которое, по их мнению, необходимо для эффективной остановки путинской армии в Украине ", — добавил бывший посол.

В этом же интервью Макфол сказал, что лучший способ наказать Владимира Путина — принять законопроект о помощи Украине. Так, поражение в войне может ослабить режим Кремля внутри страны. Это нужно понять российским оппозиционерам.

"Это не значит, что будет революция или переворот. Я не думаю, что кто-то об этом думает. Но победа над ним в Украине – лучший способ помочь демократическим оппозиционным силам внутри России", — сказал он.

Напомним, СМИ сообщали, что за $60 млрд помощи Украине будут голосовать к середине марта или к началу апреля. По словам журналистов, несмотря на противодействие трампистов, некоторых демократов и возможную отставку с поста спикера нижней палаты Конгресса, Майк Джонсон вынесет обновленный проект на голосование.