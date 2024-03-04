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Путин обещал россиянам миллиарды долларов на улучшение жизни, но денег нет, — Business Insider

Владимир Путин
Фото: Скрин видео | Путин обещал россиянам миллиарды долларов на улучшение жизни, но денег нет

По словам журналистов, самые крупные инвестиции, которые обещает Владимир Путин, включают 4,5 триллиона рублей, или 49 миллиардов долларов, на модернизацию общественной инфраструктуры и 1 триллион рублей на строительство и обновление существующих больниц.

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении повысить уровень жизни граждан страны, представив новые амбициозные планы на ближайшие шесть лет. Однако возникает существенное препятствие: финансовая поддержка для осуществления этих обещаний не предусмотрена в бюджете. Об этом сообщает издание Business Insider.

В источнике отметили, что в ходе своего ежегодного обращения к нации президент России Владимир Путин обещал улучшить жизнь россиян. Однако стоимость этих обещаний может превысить текущий бюджет России на 130 миллиардов долларов.

Среди крупнейших инвестиций, на которые обращает внимание Путин, — выделение 4,5 триллиона рублей, что составляет 49 миллиардов долларов, на модернизацию общественной инфраструктуры, а также 1 триллион рублей на строительство и реновацию существующих больниц.

Он также отметил, что планируется также выделить 75 миллиардов рублей на повышение рождаемости и продолжительности жизни. В прошлом месяце Путин призвал россиян увеличить количество рождаемости с целью "продолжить существование как этнос".

"Нам нужно постоянно работать над повышением качества жизни семей с детьми", — сказал Путин.

Журналисты отметили, что неясно,откуда будут взять дополнительные средства в бюджете. Также Путин выдвинул предложение о модификации налоговой системы с целью повышения налоговых ставок для лиц с высоким доходом как физических, так и юридических лиц.

Российская экономика, как оказалось, продолжает демонстрировать стойкость в условиях значительных санкций, введенных со стороны стран Запада. Конфликт на Украине, который уже длится третий год, оказывает значительное воздействие на региональную и глобальную политическую обстановку.

Аналитики объясняют устойчивость российской экономики расходами на военные нужды, государственными субсидиями и большой глобально интегрированной экономикой. Тем не менее, после вторжения в Украину Россия два года испытывала дефицит бюджета.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент России Владимир Путин хочет пополнить ряды ВС РФ на несколько сотен бойцов за год и уже планирует новое нападение.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что знает, кто ответственен за отравление его жены. Глава разведки анонсировал "ответные действия на российской территории".