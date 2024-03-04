По словам журналистов, самые крупные инвестиции, которые обещает Владимир Путин, включают 4,5 триллиона рублей, или 49 миллиардов долларов, на модернизацию общественной инфраструктуры и 1 триллион рублей на строительство и обновление существующих больниц.

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении повысить уровень жизни граждан страны, представив новые амбициозные планы на ближайшие шесть лет. Однако возникает существенное препятствие: финансовая поддержка для осуществления этих обещаний не предусмотрена в бюджете. Об этом сообщает издание Business Insider.

В источнике отметили, что в ходе своего ежегодного обращения к нации президент России Владимир Путин обещал улучшить жизнь россиян. Однако стоимость этих обещаний может превысить текущий бюджет России на 130 миллиардов долларов.

Среди крупнейших инвестиций, на которые обращает внимание Путин, — выделение 4,5 триллиона рублей, что составляет 49 миллиардов долларов, на модернизацию общественной инфраструктуры, а также 1 триллион рублей на строительство и реновацию существующих больниц.

Он также отметил, что планируется также выделить 75 миллиардов рублей на повышение рождаемости и продолжительности жизни. В прошлом месяце Путин призвал россиян увеличить количество рождаемости с целью "продолжить существование как этнос".

"Нам нужно постоянно работать над повышением качества жизни семей с детьми", — сказал Путин.

Журналисты отметили, что неясно,откуда будут взять дополнительные средства в бюджете. Также Путин выдвинул предложение о модификации налоговой системы с целью повышения налоговых ставок для лиц с высоким доходом как физических, так и юридических лиц.

Российская экономика, как оказалось, продолжает демонстрировать стойкость в условиях значительных санкций, введенных со стороны стран Запада. Конфликт на Украине, который уже длится третий год, оказывает значительное воздействие на региональную и глобальную политическую обстановку.

Аналитики объясняют устойчивость российской экономики расходами на военные нужды, государственными субсидиями и большой глобально интегрированной экономикой. Тем не менее, после вторжения в Украину Россия два года испытывала дефицит бюджета.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент России Владимир Путин хочет пополнить ряды ВС РФ на несколько сотен бойцов за год и уже планирует новое нападение.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что знает, кто ответственен за отравление его жены. Глава разведки анонсировал "ответные действия на российской территории".