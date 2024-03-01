Раздал обещаний на $110 млрд: Путин стимулирует льготами россиян голосовать на выборах

Журналисты подсчитали, что самые затратные обещания главы Кремля — 4,5 трлн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры и 1 трлн рублей на строительство, ремонт и оборудование медицинских учреждений.

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Подготавливая население к предстоящим президентским выборам, президент РФ Владимир Путин заявил о выделении значительных средств в размере нескольких триллионов рублей на дополнительную государственную поддержку. Это будет направлено на различные меры, включая налоговые льготы для семей с детьми и дополнительные ассигнования для регионов с низким уровнем рождаемости. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

В своем обращении к законодателям и другим представителям российской элиты, президент Путин не стеснялся делать обещания, охватывающие практически все сферы жизни. Он озвучил широкий спектр мер поддержки, предлагая инициативы, направленные на улучшение различных аспектов общественной жизни.

Также журналисты отметили, что уже озвученные им и российскими чиновниками инициативы тянут более чем на 10 трлн руб. (около $110 млрд).

Среди наиболее затратных пунктов, озвученных президентом Путиным, выделяются две основные статьи расходов: 4,5 трлн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры и 1 трлн рублей на строительство, ремонт и оснащение больниц и поликлиник.

Кроме того, президент Путин обещал выделить еще 700 млрд рублей на ряд ключевых инициатив:

400 млрд рублей на создание цифровых платформ в основных отраслях экономики и социальной сферы;

400 млрд рублей на капитальный ремонт детских садов, школ и строительство университетских кампусов;

360 млрд рублей на реконструкцию набережных, парков и скверов, а также модернизацию инфраструктуры аэропортов.

Продление программы материнского капитала до 2030 года потребует дополнительных затрат в размере 600 млрд рублей.

Путин также распорядился списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Этот шаг, по его оценке, позволит регионам сэкономить около 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Однако для федерального бюджета это приведет к потере доходов в размере 800 млрд рублей за четыре года.

Объем расходов на такие меры, как продление до 2030 г. льготной семейной ипотеки, увеличение налоговых отчислений для семей с детьми, повышение минимальной зарплаты российские власти пока не озвучили.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент России Владимир Путин хочет пополнить ряды ВС РФ на несколько сотен бойцов за год и уже планирует новое нападение.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что знает, кто ответственен за отравление его жены. Глава разведки анонсировал "ответные действия на российской территории".