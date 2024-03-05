Дроны маневрировали: Гуменюк объяснила, почему России снова удалось попасть по Одессе

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, большинство запусков российских беспилотников происходят именно с территории Крыма, иногда также используют и восточное побережье Азовского моря.

В ночь на 5 марта российские оккупанты снова атаковали беспилотниками гражданское население Украины. Военные обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed-136 ВС РФ, однако попаданий в Одесской области избежать не удалось. О том, какую тактику в обстрелах используют россияне рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, во время ночного удара по Одессе оккупанты снова использовали "коварную тактику", когда БПЛА маневрировали между жилыми и промышленными кварталами города.

"Одесская область этой ночью страдала от мощной дроновой атаки, 18 дронов были уничтожены силами ПВО. К сожалению, не удалось избежать попаданий. На этот раз враг использовал такую же коварную тактику, когда дроны маневрировали между жилыми и промышленными кварталами города-миллионника", — рассказала она.

Гуменюк отметила, что в результате ударов противника есть попадание в объект рекреационной инфраструктуры, повреждена частная собственность.

"Враг также маневрировал в районе пригорода Одессы. Учитывая то, что там много объектов припортовой инфраструктуры, угрожали и с этого направления. В конце концов, попадание произошло в объект рекреационной инфраструктуры, там разрушено несколько зданий, возник пожар, но к счастью, из-за того, что объект с начала полномасштабного вторжения не используется, люди не пострадали. Впрочем, ударная волна повредила и частную собственность", — отметила Гуменюк.

Откуда РФ запускает Shahed

Кроме того, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга заявила, что Украине известно, где расположены "пусковые площадки" российских беспилотников. По ее словам, большинство запусков РФ проводит именно с территории временно оккупированного Крыма, иногда также используют и восточное побережье Азовского моря.

"На этот раз дроны направлялись из Крыма и использовали для своего путешествия акваторию Черного моря. Где существуют подобные площадки — мы информацией владеем. Также, мы осознаем, что враг организует мощную ПВО этих объектов, поскольку понимает, что это основной способ террора для него. Ведь ракетные атаки почти свернуты, их использование для него затруднено из-за нашего давления на его авиацию. Охота ведется, а сезон хлопка в Крыму никто не отменял", — подытожила она.

ВС РФ атаковали Одесскую область

Напомним, председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в ночь на 5 марта россияне запустили "шахеды", которые атаковали Одесскую область. В целом воздушная тревога в регионе продолжалась около трех часов — с 23:33 до 02:47.

В Telegram-канале "Сил обороны Юга" рассказали, что россиянам удалось добраться до рекреационного объекта в Одесском районе: уверяют, что объект не работал. Кроме зданий пансионата, пострадали хозяйственные постройки и причал, расположенные неподалеку.

Отметим, предыдущая воздушная атака ВС РФ произошла в ночь на 2 марта. Враг атаковал с юга и востока: под ударами оказался Харьков и Одесса, рассказали в Воздушном командовании ВСУ. Российский дрон попал в жилой дом в Одессе: разрушились квартиры, где находились люди. После многодневного разбора завалов выяснилось, что россияне убили 12 украинцев, из них пятеро детей.

Напоминаем, в ночь на 5 марта под массированной атакой БПЛА оказался Крымский мост, Керчь и Феодосия. Предыдущая атака дронов по Крымскому полуострову произошла 3 марта — загорелась большая нефтебаза на окраине Феодосии.