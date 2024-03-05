За преступления против человечности: суд в Гааге выдал ордера на арест двух командующих войсками РФ (фото)

Международный уголовный суд отмечает, что руководители ЧФ и дальней авиации России несут индивидуальную уголовную ответственность за все совершенные военные преступления.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге во вторник, 5 марта, выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Об этом сообщается на официальном сайте МУС.

Ордера на арест этих двух граждан России выданы Палатой предварительного производства II МУС из-за вероятных военных преступлений, совершенных этими лицами по меньшей мере с 10 октября 2022 года и до 9 марта 2023 года.

Есть разумные основания считать, как отмечается в релизе МКС, что упомянутые российские военные ответственны за ракетные удары по Украине, которые были нанесены подчиненными им российскими военными подразделениями по украинской электроэнергетической инфраструктуре — многочисленным электростанциям, подстанциям и т.д. и гражданскому населению.

"Два ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных обвинением", — уточняется в сообщении.

Кроме того, Палата предварительного производства II МУС пришла к выводу, что есть также разумные основания полагать, что предполагаемые удары были направлены именно против гражданских объектов.

"К тому же, ожидаемый побочный вред гражданскому населению был чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом. Таким образом, есть разумные основания полагать, что подозреваемые также несут ответственность за преступление против человечности, которое находится в "других бесчеловечных действиях [...], умышленно наносящих большие страдания или серьезное повреждение тела или психического или физического здоровья" согласно статье 7 (1) (k) Римского статута", — отметили в МУС.

Кто такие Кобылаш и Соколов?

Сергей Кобылаш

58-летний генерал-лейтенант, уроженец Одессы, в свое время командующий авиацией дальнего действия Воздушно-космических сил РФ, военный преступник. Участник Первой и Второй чеченских войн, российско-грузинской войны, войны в Сирии и российского вторжения в Украину.

Фото: Википедия

Во время полномасштабной агрессии России в Украине именно под его руководством осуществлена ковровая бомбардировка тяжелыми бомбардировщиками Мариуполя, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины как командующий дальней авиации России имел непосредственное отношение к проведению интервенции российских сил в Сирии, во время которой наносились ракетно-бомбовые удары по территории страны, что привело к массовой гибели местного гражданского населения. Это было квалифицировано международным сообществом как военное преступление.

В августе 2008 года во время агрессии Москвы против Грузии как командир 368-го штурмового авиационного полка руководил действиями подчиненных и лично как пилот штурмовика бомбил грузинские города.

В ходе 1-й и 2-й Чеченских войн принимал активное участие в неизбирательных бомбардировках территории Чечни, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб.

Виктор Соколов

61-летний адмирал, командующий Черноморским флотом РФ с 10 августа 2022 года. Принимал непосредственное участие в войне России против Украины. 10 августа 2022 года назначен временным и. о. командующего Черноморского флота вместо адмирала Игоря Осипова после взрывов и потерь на авиабазе во временно оккупированном Крыму.

Фото: Википедия

Однако 25 сентября 2023 года СМИ со ссылкой на ССО ВСУ сообщили, что 22 сентября Соколов погиб в результате ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота РФ с использованием ракет Storm Shadow/SCAL-P. Однако, по данным американских спецслужб, подтверждений или опровержений данных о возможной гибели по состоянию на 29 сентября не было.

При этом Международный уголовный суд отмечает, что опять же есть разумные основания полагать, что эти лица несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления.

"За совершение деяний совместно и через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", — подчеркивается в заявлении МУС.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина "в контексте ситуации в Украине". Российского диктатора обвиняют в похищении и вывозе 16 тысяч украинских детей. Кроме российского диктатора, суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Напомним, Фокус писал, что Владимир Зеленский отреагировал на решение МСК о выдаче разрешения на арест Путина. В своем ежедневном обращении к украинскому народу глава государства заявил, что с этого решения начнется историческая ответственность.