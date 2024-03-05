Поиски работы и ложные обещания: как молодежь из Индии оказывается в российской армии (видео)

По информации СМИ, российские власти хитростью, посулами и обманом ищут по всему миру людей, которых можно бросить в мясорубку борьбы за "русский мир".

Отчаяние от безработицы в родной стране, поиски заработка и дающие надежду YouTube-каналы с ложными обещаниями приводят индийскую молодежь в ловушку российско-украинской войны. Об этом 5 марта пишет издание The Indian Express.

Семьи мужчин, проживающие от Кашмира до Карнатаки и от Гуджарата до Теланганы, подробно рассказали, как их родственников обманом заставили поверить, что они подают заявку на работу помощниками в российских правительственных учреждениях, но были вынуждены отправиться на передовую, подвергая свою жизнь опасности.

"Их обманули. Агент, который их завербовал, сказал, что они будут работать только в Москве; вместо этого они прошли 15-дневную подготовку и их высадили в Украине, где они вынуждены оставаться рядом с российскими войсками, ведущими войну", — рассказывает брат 30-летнего Афсана Мохаммед Имран из Хайдарабада.

Причем правду эти завербованные индийцы узнают только по прибытии на место.

The Indian Express смогла найти восемь человек, оказавшихся на украинском фронте, и поговорить с их родственниками. По словам одного из попавших на войну, там он встретил еще группу соотечественников, другой рассказал, что с ним было еще 11 индийцев. Из найденных журналистами индийцев один погиб от удара дрона, двое других были ранены в ногу.

Как завлекают российские рекрутеры

Издание сообщает, что всех в Россию заманивают высокими зарплатами и обещанием предоставить гражданство.

"Речь об отправке в Украину или даже на оккупированные территории не шла. Многих привлекали через Дубай", — подчеркивает The Indian Express.

Родственники еще нескольких попавших на войну индийцев рассказали, что те были завербованы через YouTube-канал Baba Vlogs. Он предлагал работу в Дубае, а когда индийцы там оказались, им предложили подписать контракты на работу уборщиками в Москве. Но по прибытии в Россию их направили прямиком в центр военной подготовки.

Издание приводит в пример случай с 23-летним Мохаммедом Суфьяном, который уже работал в Дубае и получал эквивалент 30 тысяч рупий (около 360 долларов) в месяц. Однако познакомился с ведущим упомянутого YouTube-канала и оказался на войне.

"Ему промыли мозги, предлагая податься на работу в Москву. Сказали, что будет помогать в российском госоргане. Обещали более 100 тысяч рупий в месяц (более 1200 долларов) и гражданство", — рассказал брат Суфьяна.

В последний раз Афсан связывался с братом 31 декабря 2023 года с российско-украинской границы. Впоследствии семья узнала, что он ранен в ногу. Суфьян тогда рассказал брату, что через три дня после прилета в Россию его и других молодых индийцев отправили в военный лагерь.

"Там они увидели других индийцев, вернувшихся с передовой. У них были раны от шрапнели, сломанные руки и ноги, и Суфьян понял, что его и других, проходящих подготовку, тоже пошлют на фронт", — рассказал брат журналистам.

По его словам, в конце января Суфьян просил его помочь выбраться, а 27 февраля едва не погиб в результате атаки украинского дрона, тогда как другому индийцу и нескольким российским солдатам не повезло.

"Это был его последний звонок, с тех пор его телефон недоступен, и мы полагаем, что он снова на фронте", — сокрушается Афсан.

23-летний Джурпрет Сингх попал на фронт совсем другим образом. Любитель путешествий, он решил съездить на Новый год в Санкт-Петербург, а затем в Беларусь, будучи уверенным, что российская виза действует и там. Однако на границе его задержали и передали российским военным.

"Те заявили, что он нарушил закон, и стали грозить посадить на 10 лет. Затем сделали предложение: вместо того, чтобы гнить в тюрьме, он может помочь российской армии, живя в Москве и получая 100 тысяч рупий в месяц. Но через два дня его послали на подготовку, а теперь он находится на фронте", — рассказал изданию двоюродный брат Сингха.

Кого вербует Россия по миру

Как пишет российское издание The Moscow Times, среди завербованных на российско-украинскую войну сегодня можно встретить сербов, белорусов, малазийцев, кубинцев, непальцев, жителей центральноазиатских республик. Теперь к ним добавились граждане Индии.

"Хитростью, посулами и обманом российские власти по всему миру ищут людей, которых можно бросить в кровавую мясорубку борьбы за "русский мир", — подчеркивает издание.

Как отмечает The Indian Express, Министерство иностранных дел Индии сообщило на прошлой неделе, что старается добиться "скорейшего увольнения со службы" примерно 20 граждан Индии, которые отправились в российскую армию "работать в качестве вспомогательного персонала или помощников". На самом деле многих заставили пройти военную подготовку и бросили в бой.

"Мы делаем все возможное, чтобы их досрочно вызволить их", — заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал.

Напомним, Фокус писал, что заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил: Российская Федерация сформировала добровольческий корпус из 18 тысяч человек личного состава. Туда входят бывшие наемники из ЧВК "Вагнер".

Также ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что материалы CNN по вербовке Россией наемников показывают, насколько масштабна эта проблема.