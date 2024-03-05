Макрон поддержал привлечение неевропейских стран для удовлетворения военных потребностей Украины (видео)

Производство в Европе, как заявил президент Франции, увеличили, но потребности Киева находятся на таком уровне, что стоит смотреть на будущее.

Привлечение значительных производственных мощностей неевропейских стран для удовлетворения потребностей Украины в боеприпасах поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он сказал во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге.

Он отметил, что производство в Европе увеличили, но потребности Украины находятся на таком уровне, что стоит смотреть на будущее. По его словам, стоит искать оставшиеся мощности в третьих, неевропейских государствах, чтобы удовлетворить краткосрочные потребности Украины в боеприпасах.

"В этом смысл этой инициативы", — пояснил он.

Руководитель французского государства отметил, что инициатива Чехии по боеприпасам является "важным дополнением к дальнейшему движению в этом вопросе".

Французский лидер добавил, что в Париже были достигнуты договоренности по разминированию территории Украины. Участники встреч обсуждали ситуацию на границе с Беларусью, по вопросу Молдовы и ее защиты, а также по промышленному совместному производству на украинской земле и киберподдержке.

Он отметил, что поддержано предложение облагать налогом доходы от активов, которые выявлены и чья правовая база уточнена по Eurocleer, что составляет 3–5 миллиардов в год. Это вопрос относительно замороженных российских активов.

Войска НАТО в Украине — заявление Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, допустил возможность ввода войск других государств на территорию Украины. В случае принятия такого решения, солдаты участвовать в боевых действиях не будут.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении западных войск на территории Украины. По его словам, французский лидер обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.

Напомним, 4 марта Макрон заявил, что Франция в ближайшее время не отправит свои войска в Украину. Руководитель французского государства отверг возможность эскалации, но отметил необходимость дискуссии о присутствии иностранного контингента в Украине.