ВСУ впервые использовали французские бомбы AASM Hammer: чем они особенные (фото, видео)

Ранее украинские военные наносили удары по оккупантам с помощью американских бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM), однако их поставки прекратились, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Украины впервые использовали французские авиабомбы AASM Hammer. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 5 марта.

Издание Forbes 4 марта заявило, что украинские военные используют бомбы AASM Hammer после того, как в январе 2024 года Франция начала поставлять их в количестве 50 единиц в месяц.

По данным журналистов, ранее украинские бойцы наносили удары по врагу американскими бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM), однако их использование прекратилось из-за того, что "США недавно не оказали помощь Украине".

Заметим, что 4 марта в сети появилось видео, на котором показано атаку по российскому складу снабжения в Казачьих Лагерях. Украинские бойцы нанесли удар с помощью французских бомб AASM Hammer.

Бомбы AASM Hammer: что известно

AASM Hammer — французские авиабомбы, которые существуют в двух версиях — на 250 и на 1000 кг. Дальность полета AASM Hammer может достигать более 70 километров, поскольку на авиабомбу Mk82, BLU109 или Mk 84 устанавливают двигатель и систему наведения. Однако также дальность поражения зависит от высоты сброса.

Напомним, 2 марта авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, что ежемесячно Франция будет передавать Украине около 50 авиабомб AASM Hammer. По его словам, это вооружение совместимо не только с советскими самолетами Су-24 и МиГ-29, но и с французскими и американскими истребителями F-16.

26 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украине модернизировали советские самолеты для авиабомб AASM Hammer.