Запустили пять ракет и более 40 Shahed: ВС РФ атаковали ряд областей, есть попадания (фото, видео)

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 38 ударных дронов в 8 регионах Украины. Покровск Донецкой области враг атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300, а повреждения получили многоэтажки, админздания и учебное заведение.

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины в ночь с 5 на 6 марта. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

Оккупанты атаковали пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной Донецкой области и 42-мя ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed, их запустили с четырех направлений — Чауда, Балаклава — Крым, Курская область, Приморско-Ахтарск (Россия).

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 38 дронов.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

В частности, 38 БПЛА удалось уничтожить в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что с вечера 5 марта оккупанты трижды атаковали Никопольщину.

"Сначала по райцентру попали дронами-камикадзе. Затем Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии", — сказал Сергей Лысак.

По его словам, была повреждена линия электропередач, никто из людей не пострадал.

Кроме этого, в полночь украинская ПВО сбила БПЛА над Днепровским районом.

Взрывы в Сумской области

Ночью 6 марта российские военные атаковали Сумы с помощью дронов. В Сумской ОВА отметили, что есть три прилета в разных частях города.

"На местах работают все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что последствия атаки уточняются.

Взрывы в Донецкой области

Собеседники Фокуса отмечают, что серия мощных взрывов прогремела в Покровске в период с 0:56 до 01:05.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин рассказал, что ночью ВС РФ ударили по Покровску, в результате чего был ранен человек.

"Около часа ночи враг выпустил по городу 4 ракеты С-300. В результате удара гражданское лицо получило легкие ранения", — сказал Вадим Филашкин.

По его словам, также были повреждены 11 многоэтажек, три частных дома и три админздания.

"Этот удар — очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест. Берегите себя! Эвакуируйтесь!" — добавил он.

Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА Фото: Вчасно Фото: Вчасно Фото: Вчасно

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью произошла атака семью дронами в селе Мартовое Чугуевского района, часть из них сбила украинская ПВО.

"Зафиксированы попадания в здание учебного заведения. Пострадавших нет", — сказал Олег Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре зафиксировали последствия атаки РФ на село в регионе.

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Украины)", — говорится в сообщении.

Около 01:10 произошло попадание в селе Мартовое, в результате было повреждено здание детского сада и лицея. Обошлось без пострадавших.

Кроме этого, правоохранители собрали обломки четырех БПЛА.

Взрывы в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки, 4 марта, оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов области, а именно Золотую Балку, Садовое, Чернобаевку, Белозерку, Михайловку, Одрадокаменку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антоновку, Приднепровское, Янтарное, Днепровское, Кизомис, Благовещенское, Широкую Балку, Токаревку, Инженерное, Львовское и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов", — сказал он.

В Херсоне были повреждены объекты критической инфраструктуры, музей, центр творчества и автомобили. Кроме этого, зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру и территорию парка. Также в населенных пунктах произошло попадание в газопровод, пункт несокрушимости, гаражное помещение и территорию аэропорта. В результате два человека получили ранения.

Взрывы в Черкасской области

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что над Звенигородским районом ночью был сбит российский дрон, обошлось без пострадавших.

"Сутки в области начались с почти двухчасовой тревоги. В это время наши защитники минуснули в небе над Звенигородским районом вражеский "шахед". Прошло без пострадавших. Разрушений инфраструктуры от падения обломков тоже нет", — сказал Игорь Табурец.

Напомним, 5 марта представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты постоянно пытаются найти новую тактику обстрелов мирных городов Украины. По его словам, пуски единичных российских ракет могут свидетельствовать об их дефиците.

В тот же день Юрий Игнат заявил, что не удается уничтожать все дроны, которыми враг атакует с юга. В частности, могут запускать БПЛА с временно оккупированного Крыма, Приморско-Ахтарска, Балаклавы.