БпЛА атаковали нефтебазу и аэродром в Воронежской области, — росСМИ (видео)

По данным медиа, серия взрывов прозвучала утром в нескольких районах областного центра. Источники утверждают, что средства ПВО якобы перехватили БпЛА, которые летели в сторону стратегических объектов.

В России заявили об атаке на аэродром и нефтебазу в Воронежской области. Об этом пишет местное издание "Вести Воронеж".

По сообщению СМИ взрывы начали раздаваться около 7:30 в Воронеже. Их якобы слышали в Коминтерновском и Северном районах. Впоследствии "Вести" сообщили, что также было громко в Центральном, Ленинском и Левобережном районах.

Местные жители тоже пишут о взрывах в городе.

"Уважаемые воронежцы! В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БпЛА. Последствия земли уточняются. Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется", — проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как пишет Baza, беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. По данным издания, БпЛА был сбит средствами ПВО в нескольких километрах от аэродрома.

Еще два дрона якобы пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области. Первый — в 7 утра, а второй — через час. Беспилотники также были уничтожены.

Обломки одного из них упали в резервуар, второй также упал на территории нефтебазы.

Напомним, что за февраль 2024 года по территории России было совершено 309 атак БпЛА. Больше всего пострадала Белгородская область, поскольку на нее пришлось 219 атак беспилотников. Брянская область на втором месте по количеству атак БпЛА — 35. Курскую область РФ атаковали 25 раз.

3 марта в Минобороны РФ сообщили об атаке на Крым. Очевидцы сообщили о взрывах над Феодосией и перекрытии Керченского моста.