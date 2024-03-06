Политического решения о поставках в Украину крылатых ракет Taurus нет, — Писториус

Глава Минобороны Германии заявил, что союзники Германии ничуть "не расстроены и не злятся" по поводу того, что детали военных дискуссий на высоком уровне просочились в российские СМИ.

Министр обороны Германии Борис Писториус в связи со скандалом вокруг утечки конфиденциального разговора немецких офицеров заявил, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину принято не было. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.

"Во время всего этого телефонного разговора они постоянно говорили, что нет никакого политического решения — ни канцлером Олафом Шольцем, ни мной — о размещении Taurus в Украине", — сказал немецкий министр на пресс-конференции в Швеции.

По его словам, союзники Германии ничуть не расстроены, и тем более не злятся после того, как детали военных дискуссий на высоком уровне просочились в российское информационное пространство.

Писториус добавил, что союзники Германии не расстроены скандалом вокруг записанного россиянами звонка. Министр заявил, что в понедельник он сообщил своим партнерам в Вашингтоне и Лондоне, что это была индивидуальная ошибка.

"Они не злятся и не расстраиваются из-за Германии, потому что знают, что у нас есть правила и что такие вещи могут случаться", — сказал министр обороны Германии.

Напомним, 2 марта российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала перехваченный разговор офицеров воздушных сил Германии, в ходе которого обсуждался вопрос поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, а также возможность нанесения удара по Крымскому мосту.

В свою очередь Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных немецких офицеров. В оборонном ведомстве также заявили, что в связи с инцидентом начато расследование.

Позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что утечка конфиденциального разговора произошла из-за "индивидуальной ошибки" одного участника беседы. По его словам, он принял участие в разговоре из Сингапура и использовал для подключения "незащищенный канал передачи данных".