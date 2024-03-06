Европейский "Небесный щит": ФРГ расширяет инициативу по противовоздушной обороне ESSI

В интегрированную европейскую систему вошли два геополитических соперника в Эгейским морем — Греция и Турция. Однако в инициативе до сих пор не участвуют Франция, Италия и Польша.

Возглавляемая Германией европейская инициатива "Небесный щит" (ESSI) по созданию и развитию интегрированной европейской системы противовоздушной обороны наземного базирования расширяется. По состоянию на февраль 2024 года в ESSI вошли Греция и Турция. Об этом в начале марта сообщили в Центре оперативной совместимости европейских армий FINABEL.

Что представляет собой ESSI

European Sky Shield Initiative или ESSI — это возглавляемый Германией проект по созданию и развитию наземной интегрированной европейской системы противовоздушной обороны. Она включает в себя противоракетные средства для защиты европейского воздушного пространства.

Инициатива была запущена в 2022 году, чтобы решить проблему "признанного европейского дефицита" НАТО и Европейского союза в области систем противовоздушной и противоракетной обороны после вторжения России в Украину.

С тех пор инициатива расширялась, и по состоянию на февраль 2024 года в ней участвовало двадцать одно европейское государство. Совсем недавно, 15 февраля 2024 года, в инициативу включились соседние с Эгейским морем Греция и Турция.

Задачи ESSI

Суть ESSI заключается в ее основном принципе совместных закупок и совместных операций. В частности, ощущаемая угроза российских атак на европейское воздушное пространство, подобная той, что имела место в ходе продолжающейся российской атаки на Украину, привела к расширению объединенной инициативы ESSI.

Кроме того, она направлена на развитие сотрудничества в приобретении, обслуживании и ремонте систем противовоздушной и противоракетной обороны. Вместо того чтобы поддерживать отдельные национальные системы, что может создать финансовые проблемы для многих стран-участниц, ESSI представляет собой основу для развития совместного потенциала. Совместный подход снижает затраты отдельных стран и одновременно повышает оперативную совместимость.

ESSI не в НАТО

ESSI не зависит от НАТО, поскольку в него входят нейтральные страны — Австрия и Швейцария. Однако существует мнение, что критика бывшего президента США Дональда Трампа в адрес партнеров по НАТО за невыполнение целей по военным расходам стала главным катализатором участия Греции и Турции в инициативе.

Однако в инициативе не участвуют Франция, Италия и Польша, поскольку все они остаются независимыми от оборонного сотрудничества. До сих пор ESSI оставалась политической инициативой, "направленной на восполнение пробела в возможностях наземной противовоздушной обороны путем приобретения готовых систем", и поэтому ее эксплуатационную ценность еще предстоит продемонстрировать.

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