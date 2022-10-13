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Военный Фокус

"Небесный щит": 15 стран НАТО подписали документ о совместном обновлении систем ПВО

единое пво для стран Европы
Германия инициировала проект по совместному ПВО

Германия инициировала обновление противовоздушной обороны для замещения слабых мест у стран НАТО.

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15 стран в Европе подписали совместную декларацию об инициативе обновления систем ПВО. Об этом сообщает Spoegel.

В рамках европейской инициативы Sky Shield (Небесный щит) 15 стран-членов НАТО планируют создать обновленную систему противовоздушной обороны. Проект был инициирован Германией. Его цель состоит в устранении существующих проблем у стран в системе ПВО. Например, есть проблемы с борьбой с баллистическими ракетами или в защите от БПЛА и крылатых ракет. Проблема с перехватом баллистических ракет заключается в том, что они набирают большую высоту и при заходе на цель летят практически вертикально и на большой скорости.

Список стран-участниц проекта по созданию "Небесного щита":

  1. Германия
  2. Великобритания
  3. Словакия
  4. Норвегия
  5. Латвия
  6. Литва
  7. Венгрия
  8. Болгария
  9. Бельгия
  10. Чехия
  11. Финляндия (вступает в НАТО)
  12. Нидерланды
  13. Румыния
  14. Словения

Также свое желание присоединиться к проекту озвучивает Эстония.

Напомним, президент Макрон анонсировал передачу Украине системы ПВО Crotale. Они предназначены для перехвата низколетящих целей. Также ракеты поставит Великобритания для систем NASAMS для украинской армии.