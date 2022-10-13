"Небесный щит": 15 стран НАТО подписали документ о совместном обновлении систем ПВО

Германия инициировала обновление противовоздушной обороны для замещения слабых мест у стран НАТО.

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15 стран в Европе подписали совместную декларацию об инициативе обновления систем ПВО. Об этом сообщает Spoegel.

В рамках европейской инициативы Sky Shield (Небесный щит) 15 стран-членов НАТО планируют создать обновленную систему противовоздушной обороны. Проект был инициирован Германией. Его цель состоит в устранении существующих проблем у стран в системе ПВО. Например, есть проблемы с борьбой с баллистическими ракетами или в защите от БПЛА и крылатых ракет. Проблема с перехватом баллистических ракет заключается в том, что они набирают большую высоту и при заходе на цель летят практически вертикально и на большой скорости.

Список стран-участниц проекта по созданию "Небесного щита":

Германия Великобритания Словакия Норвегия Латвия Литва Венгрия Болгария Бельгия Чехия Финляндия (вступает в НАТО) Нидерланды Румыния Словения

Также свое желание присоединиться к проекту озвучивает Эстония.

Напомним, президент Макрон анонсировал передачу Украине системы ПВО Crotale. Они предназначены для перехвата низколетящих целей. Также ракеты поставит Великобритания для систем NASAMS для украинской армии.