"Небесный щит": 15 стран НАТО подписали документ о совместном обновлении систем ПВО
Германия инициировала обновление противовоздушной обороны для замещения слабых мест у стран НАТО.
15 стран в Европе подписали совместную декларацию об инициативе обновления систем ПВО. Об этом сообщает Spoegel.
В рамках европейской инициативы Sky Shield (Небесный щит) 15 стран-членов НАТО планируют создать обновленную систему противовоздушной обороны. Проект был инициирован Германией. Его цель состоит в устранении существующих проблем у стран в системе ПВО. Например, есть проблемы с борьбой с баллистическими ракетами или в защите от БПЛА и крылатых ракет. Проблема с перехватом баллистических ракет заключается в том, что они набирают большую высоту и при заходе на цель летят практически вертикально и на большой скорости.
Список стран-участниц проекта по созданию "Небесного щита":
- Германия
- Великобритания
- Словакия
- Норвегия
- Латвия
- Литва
- Венгрия
- Болгария
- Бельгия
- Чехия
- Финляндия (вступает в НАТО)
- Нидерланды
- Румыния
- Словения
Также свое желание присоединиться к проекту озвучивает Эстония.
Напомним, президент Макрон анонсировал передачу Украине системы ПВО Crotale. Они предназначены для перехвата низколетящих целей. Также ракеты поставит Великобритания для систем NASAMS для украинской армии.