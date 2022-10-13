"Небесний щит": 15 країн НАТО підписали документ про спільне оновлення систем ППО

Німеччина ініціювала оновлення протиповітряної оборони для заміщення слабких місць країн НАТО.

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15 країн Європи підписали спільну декларацію про ініціативу оновлення систем ППО. Про це повідомляє Spoegel.

У межах європейської ініціативи Sky Shield (Небесний щит) 15 країн-членів НАТО планують створити оновлену систему протиповітряної оборони. Проєкт ініціювала Німеччина. Його мета полягає в усуненні наявних проблем у країн у системі ППО. Наприклад, є проблеми з боротьбою з балістичними ракетами або у захисті від БПЛА та крилатих ракет. Проблема з перехопленням балістичних ракет полягає в тому, що вони набирають велику висоту і при заході на ціль летять практично вертикально та на великій швидкості.

Список країн-учасниць проєкту зі створення "Небесного щита":

Німеччина Великобританія Словаччина Норвегія Латвія Литва Угорщина Болгарія Бельгія Чехія Фінляндія Нідерланди Румунія Словенія

Також своє бажання приєднатись до проєкту озвучує Естонія.

Нагадаємо, президент Макрон анонсував передачу Україні системи ППО Crotale. Вони призначені для перехоплення цілей, що низько летять. Також ракети поставить Великобританія для систем NASAMS для української армії.