"Сергей Котов" ушел на дно: в ГУР уточнили потери российского экипажа (фото)
Военная разведка утверждает, что как минимум 27 российских военнослужащих получили различные ранения. Безвозвратные потери после удара по корвету "Сергей Котов" составляют 7 моряков.
Во вторник, 5 марта, украинские бойцы уничтожили российский корабль "Сергей Котов". Так, по уточненной информации, в результате удара по судну погибли 7 моряков РФ, а получили ранения — еще 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.
"По меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Также разведчики сообщили и о погибших на корабле россиянах.
"Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным — 7 моряков", — добавили в сообщении.
В ГУР отметили, что информация уточняется.
Что известно про ликвидацию корабля "Сергей Котов"
Во вторник, 5 марта, в ГУР заявили, что нанесли удар по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Спецподразделение ГУР "Group 13" осуществило соответствующую операцию.
В ВМС рассказали, что делал пораженный "Сергей Котов" в Керченском проливе. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, поражение и ликвидация судна "Сергей Котов" существенно скажется на ситуации в Черном море для российских оккупантов.
Также Дмитрий Плетенчук рассказал, что на борту патрульного корабля "Сергей Котов" мог находиться вертолет. Враг проводил поисково-спасательную операцию, но Ка-29, вероятно, атаку не "пережил".
Кроме того, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что после атаки на пристань приехали около 10 карет "скорой". По его словам, среди членов экипажа есть погибшие и раненые.