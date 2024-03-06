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"Сергей Котов" ушел на дно: в ГУР уточнили потери российского экипажа (фото)

Анастасия Ковалева
Фото: 24 канал | Во время уничтожения "Сергея Котова" ранены по меньшей мере 27 оккупантов

Военная разведка утверждает, что как минимум 27 российских военнослужащих получили различные ранения. Безвозвратные потери после удара по корвету "Сергей Котов" составляют 7 моряков.

Во вторник, 5 марта, украинские бойцы уничтожили российский корабль "Сергей Котов". Так, по уточненной информации, в результате удара по судну погибли 7 моряков РФ, а получили ранения — еще 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

"По меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Также разведчики сообщили и о погибших на корабле россиянах.

"Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным — 7 моряков", — добавили в сообщении.

В ГУР отметили, что информация уточняется.

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Что известно про ликвидацию корабля "Сергей Котов"

Во вторник, 5 марта, в ГУР заявили, что нанесли удар по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Спецподразделение ГУР "Group 13" осуществило соответствующую операцию.

В ВМС рассказали, что делал пораженный "Сергей Котов" в Керченском проливе. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, поражение и ликвидация судна "Сергей Котов" существенно скажется на ситуации в Черном море для российских оккупантов.

Также Дмитрий Плетенчук рассказал, что на борту патрульного корабля "Сергей Котов" мог находиться вертолет. Враг проводил поисково-спасательную операцию, но Ка-29, вероятно, атаку не "пережил".

Кроме того, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что после атаки на пристань приехали около 10 карет "скорой". По его словам, среди членов экипажа есть погибшие и раненые.