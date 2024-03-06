"Будут гореть и падать": Песков рассказал, что будет с самолетами ВВС США

Представитель Кремля считает, что Вашингтон уже якобы воюет с Москвой, а американские танки ездят по "русской земле".

Соединенные Штаты Америки ведут войну против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время марафона "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в среду, 6 марта. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Песков пояснил, что танки производства США передвигаются якобы по российским территориям.

"Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории РФ (территории Украины, которые временно оккупированы Россией, — ред.). Это плохо. Они не просто ездят, они ездят до какого-то момента, а потом горят. Потому что мы их уничтожаем", — сказал спикер Путина.

В случае, если самолеты Воздушных сил США пересекут границу России, то непременно будут сбиты, заверил Песков.

"Если над нашей территорией полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", — считает он.

При этом Кремль надеется, что в США рано или поздно придет осознание того, что Москва и Вашингтон не являются врагами. А у России, по словам Пескова, "нет антиамериканизма".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Кремль применит только в случае угрозы существованию России и заверил, что об этом вопросе нельзя говорить "безответственно".

1 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что ядерные угрозы президента Владимира Путина пока являются лишь "психологическим запугиванием", а не реальным планом.