РФ останется без последнего козыря: в ОП назвали оружие, которое приблизит финал войны

По словам Михаила Подоляка, существует четкая "математика войны", которую должны все понять. Только конкретные решения партнеров могут привести к эффективному результату, который будет гарантировать будущее для Украины.

Боевые действия на фронте продолжаются с особой активностью, но несколько аспектов могут значительно повлиять на ход войны и привести к ее справедливому финалу. Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 6 марта.

По его словам, в первую очередь речь идет о значительном количестве боеприпасов, в которых нуждаются на поле боя украинские защитники. Как только из будет достаточно, тогда ситуация кардинально изменится в пользу ВСУ. Оккупанты это ощутят на себе.

"Как только у Украины появится больше ракет дальнего радиуса действия — потери России резко возрастут…. Как только Украина сможет полностью задействовать авиацию вдоль линии фронта — Россия лишится своего последнего козыря в виде огромного количества управляемых бомб, которыми она буквально заполняет наши оборонительные рубежи", — пишет Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отдельно добавил, что это и называется четкой "математикой" войны, которая должна давно быть понятной. Соответственно, не нужно искать каких-то оправданий, а заняться принятием конкретных решений, которые и приведут к эффективному результату.

"И тогда мы получим справедливый финал, единственный, который гарантирует наше будущее", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 1 марта Михаил Подоляк заявлял, что Россия хочет "выторговать оперативную паузу", поэтому начинает говорить о так называемых мирных предложениях, которые якобы можно было заключить еще в 2022 году. По его словам, никаких реальных возможностей договориться со страной-агрессором не было. Москва не меняла условия капитуляции Украины.

16 февраля сообщалось, что начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов назвал 2 фактора, необходимые Украине для победы. По его словам, никакие технологии не смогут переломить ход войны, а ситуация на фронте хоть и остается тяжелой, но критической ее назвать нельзя.