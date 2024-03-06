"Паспортизировала" украинцев во время оккупации: СБУ задержала коллаборационистку в Херсоне (фото)

Женщина после освобождения города украинскими войсками решила сменить место жительства и переехала на квартиру знакомых для того, чтобы "залечь на дно".

СБУ разоблачила коллаборационистку, которая принудительно "паспортизировала" украинцев во время оккупации Херсона российскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Женщина поддержала захватчиков после захвата города. В июне 2022 года она поступила в оккупационное "главное управление МВД по Херсонской области".

Там ее назначили "инспектором отдела по вопросам гражданства". Она предоставляла услуги по оформлению оккупационной документации по принудительной депортации украинцев.

Колаборантка осталась в городе после освобождения областного центра украинскими войсками. Женщина решила впоследствии сменить место жительства и переехала на квартиру знакомых для того, чтобы скрываться. Нарушительница надеялась "залечь на дно" и избежать правосудия, но это ей не удалось.

Ей грозит срок заключения до 15 лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в феврале задержали совладельца литейного завода в Макеевке. В бюджет наемников РФ литейный завод в Макеевке уплатил почти 37 млн российских рублей.

Также в Днепре 30 января задержали экс-боевика "ЛНР", который шпионил за ПВО и наводил вражеские ракеты. Подозреваемый за деньги собирал информацию о важных объектах и комплексах противовоздушной обороны. В СБУ говорят, что задержанный навел российские ракеты во время обстрела Днепра 29 декабря прошлого года. За свою "работу" подозреваемый получал деньги на свою банковскую карточку.