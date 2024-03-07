Не только на улице: в ТЦК рассказали, где будут раздавать повестки в марте

Сотрудники ТЦК и СП начали использовать бодикамеры для того, чтобы зафиксировать всю ситуацию в случае конфликта, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

Во время мобилизации военнообязанным гражданам могут вручить повестку. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью Telegraf рассказал, где чаще всего ее можно получить.

Вручение повестки по месту жительства

"Вручение повесток по месту жительства с самого начала было основным способом оповещения военнообязанных об их вызове для уточнения данных", — сказал Роман Истомин.

По его словам, в мирные времена так призывников вызывали на призывные участки. Тогда же так же некоторые мужчины прятались от призыва на срочную службу, а потому не открывали дверь, родные говорили, что такой здесь не проживает и тому подобное. Он отметил, что сейчас большое количество людей проживают не по месту регистрации и давно не обновляли данные.

Вручение повесток в общественных местах

"Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д.", — рассказал он.

Роман Истомин отметил, что немало мужчинам, которых сейчас призывают по мобилизации, нужен был толчок. В частности, он их не раз слышали: "Я ждал повестку, но сам не шел". Кроме этого, бывают случаи, когда военнообязанные просят выписать им повестку.

Вручение повесток на предприятиях

Истомин сообщил, что еще одним методом оповещения является передача распоряжений (повесток) на предприятия, эти документы потом руководитель вручает своим подчиненным. К этому процессу активнее привлекают органы власти.

"Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту проживания граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах. Это делают люди из числа военнослужащих ВСУ (а ТЦК и СП является структурным подразделением ВСУ), наделенные соответствующими полномочиями военным комендантом", — пояснил он.

Роман Истомин добавил, что представители ТЦК и СП начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта ситуация была зафиксирована с обеих сторон.

Напомним, некоторым гражданам могут повторно вручить повестку. В частности, это может произойти в пяти случаях.

Ранее представитель Полтавского территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) Роман Истомин рассказал, что основным способом комплектования ВСУ остается мобилизация. Поскольку рекрутинг не может покрыть потребности армии.