ВС РФ атаковали полигон ГСЧС на Харьковщине: возник масштабный пожар, детали (фото)
В результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона. Загорелись конструктивные элементы перекрытия и крыши сооружения, рассказали в ГСЧС.
Ночью 7 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по территории учебного полигона ГСЧС в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.
"Ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что в результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Кроме этого, загорелись конструктивные элементы перекрытия и крыши сооружения, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
К ликвидации последствий российской атаки были привлечены два отделения службы спасения на автоцистернах. В результате спасателям удалось оперативно потушить пожар и предотвратить распространение пламени на другие здания и хвойный лес. Никто из людей не пострадал.
Ситуация в Харьковской области: данные ОВА
По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в 00:50 российские военные нанесли удары по меньшей мере двумя БПЛА типа Shahed в Чугуевском районе. В результате атаки никто не пострадал.
Также в полночь враг ударил КАБом в селе Боровая, где был поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль.
Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что российские военные хотят нанести массированный удар по Украине в тот момент, когда украинцы являются наиболее уязвимыми и наименее ожидают атаки. По его словам, враг накапливает ресурс.
6 марта председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что противник обстрелял Боровую Изюмского района. В результате атаки погиб 70-летний мужчина, еще семь человек получили ранения.