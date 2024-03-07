Мобилизация в Украине: названы две категории мужчин, которых запрещено бронировать от призыва

Определенных военнообязанных работников запрещено бронировать от мобилизации несмотря на то, что предприятие или организация имеет на это право.

В Украине во время мобилизации определенные предприятия могут бронировать своих работников от призыва. Однако это касается не всех военнообязанных граждан. Издание "Новости Live" рассказало о двух категориях мужчин, которые не получат бронь.

Две категории военнообязанных мужчин не могут получить бронирование, даже если предприятия, где те работают, имеют на это право. Речь идет о:

военнообязанных, имеющих дефицитные для армии военно-учетные специальности.

мужчины, которые уже имеют право или получили отсрочку от призыва.

В письме Минобороны № 220/1469 от 11 марта 2022 года указаны дефицитные военные специальности.

В частности, запрещено бронировать мужчин со следующими специальностями:

рядового и старшинского состава — 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

офицерского состава по группам ВОС — 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Подробнее об этих специальностях можно посмотреть в приказе Минобороны "Об утверждении перечней военно-учетных специальностей и штатных должностей рядового, сержантского и старшинского состава и тарифных перечней должностей вышеупомянутых военнослужащих".

Напомним, в марте некоторым военнообязанным гражданам могут повторно вручить повестку о вызове в ТЦК. Это может произойти в пяти случаях.

Ранее представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что основным способом комплектования армии является мобилизации. По его словам, только рекрутингом невозможно покрыть потребности ВСУ.