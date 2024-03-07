Имитировали казнь: псковские десантники пытали украинских военнопленных, — BILD

Россияне обнародовали видео, на котором пытают украинских военных в разрушенном спортзале в Донецкой области. Бойцам завязали глаза и стреляли в воздух.

Российские оккупанты устраивали показательную казнь пленным украинским защитникам. Об этом пишет аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

Он вспоминает, как в течение недели после захвата Авдеевки ВС РФ совершили серию военных преступлений, попавших на видео — они расстреляли бойцов Сил обороны вблизи Бахмута и вблизи Роботино.

"В обоих случаях преступления совершили бойцы воздушно-десантных войск", — пишет Рёпке.

Так, на днях, оккупанты обнародовали видео, как пытают военнопленных ВСУ в разрушенном спортзале в Донецкой области, имитируя казнь. Украинцев связали и завязали им глаза и стреляли в воздух.

К этому преступлению причастны десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, известной как "псковская дивизия". Считается, что именно она участвовала и в резне в Буче. На видео воображаемой казнью руководит полковник с позывным "Палач".

Напомним, что руководитель департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, рассказал, почему возросло количество случаев расстрелов военнопленных ВС РФ. Рост количества казней украинских защитников указывает на то, что это однозначно является политикой, которая поддерживается высшим руководством ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Украина расследует 18 уголовных производств по фактам убийства российскими оккупантами 38 военнопленных украинцев.

19 февраля пресс-служба 110-й ОМБр сообщила, что российские оккупанты обещали эвакуировать раненых бойцов ВСУ из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.