"Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не пострадал во время ракетного удара в Одессе

По словам бывшего российского президента, во время обстрела ракета попала в запланированное место, но если бы была поставлена цель уничтожить президента Украины, то это якобы нечаянно сделали бы.

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что жалеет о том, что во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Одессу с премьером Греции, ракета не попала в его кортеж. Соответствующий пост Медведев опубликовал 7 марта в своем Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза РФ, во время обстрела Одессы 6 марта российская ракета якобы попала в заранее намеченную цель. При этом он заявил, что если бы была поставлена цель уничтожить кортеж, то ракета якобы попала бы точно в цель.

"Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе", — написал Медведев

Кортеж Зеленского попал под обстрел — что известно

6 марта греческая газета Protothema писала, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. По информации газеты, кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации в Одессе во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был обстрелян российской ракетой в 11:43 в среду, 6 марта.

В тот же день Зеленский появился на публике и прокомментировал ракетный удар по его кортежу. Глава государства сообщил о пострадавших и раненных в Одессе.

Напомним, журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев 2 марта заявил о подготовке операции по ликвидации Зеленского сотрудниками ГРУ России.