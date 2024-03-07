Украинский опыт: США в борьбе с Китаем делают "крупную ставку" на морские дроны

Рой морских беспилотников, отмечают эксперты, может эффективно противостоять многочисленным кораблям НОАК, а также подводным лодкам, которые могут участвовать в потенциальном нападении на Тайвань.

На фоне успехов украинских морских сил, которые последовательно уничтожают корабли Черноморского флота РФ, ВМС США делают "крупную ставку" на морские беспилотники в потенциальном конфликте с Китаем. Согласно прогнозам, к 2050 году до 40% военно-морского флота США будут беспилотным. О перспективе применения американских морских дронов (USV) говорится в материале The Eurasian Times.

В публикации говорится, что исходя из опыта применения USV в Черном море в Индо-Тихоокеанском регионе против многочисленного флота ВМС НОАК также могут выступить морские беспилотники в рядах более слабых стран, таких как Тайвань и Филиппины.

Обозреватели отмечают, что американцы, вероятно, высоко оценили эффективность USV, поэтому намерены повторить успех Украины против гораздо более серьезного противника чем российский флот в Черном море.

В ближайшие несколько месяцев, говорится в материале, ВМС США создадут вторую эскадру беспилотных надводных кораблей. Пентагон ускорил разработку беспилотных систем, чтобы противостоять растущей агрессии Китая против Тайваня и небольших островных государств.

Чтобы реализовать инициативу, ВМС США обратились к оборонной промышленности с просьбой разработать подводные автономные беспилотники, которые смогут преодолевать сотни миль по спорному водному пространству, затем задерживаться в назначенном месте, чтобы следить за морскими угрозами и при необходимости уничтожить враждебное морское судно.

В то же время американские морские силы экспериментируют в Тихом океане с концепцией роя беспилотников под названием Hellscape. Согласно этой концепции, США будут стремиться сорвать амфибийное вторжение Китая на Тайвань с помощью комбинации боеприпасов, предназначенных для наблюдения, и ударных дронов.

В связи с этим эксперты подчеркивают, что рои дронов под водой могут представлять наибольшую угрозу для подводных лодок из-за своей небольшой формы легкости и дешевизны — объединившись сеть они могут напоминать собой пчелиный улей. При этом наибольшая эффективность достигается во время атак у побережья, поскольку координация подобных операций в открытом море — это очень сложная процедура.

"Эти океанские аппараты будут обеспечивать свободу навигации не только для Соединенных Штатов, но и для их союзников и партнеров по всему миру", — подытожили обозреватели.

Ранее мы подробно писали об операции по уничтожению российского корабля "Сергей Котов". Отмечалось, что это новейший корабль Черноморского флота РФ, который был принять на вооружение в 2022 году.