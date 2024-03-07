"Сохраняют боевую готовность": в ВСУ показали обслуживание редкого M-55S из Словении (фото)

По данным бойцов 5 ОТБ, каждый словенский танк находится в боевой готовности к обороне Украины.

Бойцы Вооруженных сил Украины обнародовали фотографии процесса технического обслуживания редких танков M-55S, полученных от Словении в конце 2022 года. Кадры показали в пресс-службе 5-й отдельной танковой бригады.

"За каждым мощным танком стоит команда профессионалов. Наши мастера сохраняют боевую готовность нашей бронетехники на самом высоком уровне. Каждая деталь, каждый механизм – под контролем!" — отметили военные.

Как отметили в издании Defence Express, эти изображения являются свидетельством того, что техника вроде M-55S применяется для защиты от российских агрессоров.

"Кроме того, мы можем вспомнить эпизод образца августа 2023 года, когда ра*исты "Ланцетом" добили свой же Т-90М "Прорыв" и выдали его за словенский M-55S", — пишут журналисты.

Также стоит отметить, что в начале января 2023 года танки M-55S из Словении были зафиксированы на фотографиях, сделанных во время учебных мероприятий 47-й бригады.

Сейчас в открытых источниках нет точных данных о том, используются ли эти танки в настоящее время в составе 47-й бригады или в других подразделениях, помимо 5-й отдельной танковой бригады.

Что известно про танк M-55S

Словенский танк M-55S — это глубокая модернизация советского Т-55, однако в ней есть одна особенность, которая позволит ВСУ быстрее осваивать западные танки.

Экипаж Т-55 состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя. Для командира есть независимый прицел, чтобы он мог также говорить наводчику, куда наводиться орудие. Добавим, что в ВСУ все танки, которые есть на вооружении, состоят из трех членов экипажа — Т-64, Т-72, Т-80, Т-84. В украинских танках нет заряжающего. При этом все западные танки M1 Abrams, Leopard и многие другие также требуют 4 члена экипажа.

Также в ходе модернизации танк получил:

новый двигатель на 600 лошадиных сил, что за счет массы позволяет ему быть таким же подвижным, как и Т-72;

новую систему управления огнем, которая позволяет вести стрельбу на ходу;

орудие L7 калибром 105-мм, которая использовалась в ранних версиях M1 Abrams;

новое бронирование.

Напомним, 19 сентября 2022 года в Словении анонсировали передачу Украине 28 танков М-55S. Взамен они должны были получить 40 немецких погрузчиков и бензовозов.