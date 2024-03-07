"Уничтожили "Солнцепек", танк и БМП: ВСУ применили САУ "Дана", FPV-дроны и БПЛА (видео)

Удачную работу провели бойцы 21-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Подразделения Сухопутных войск поразили технику противника применив САУ "Дана", FPV-дронов и сбросов с БПЛА. Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в Telegram сообщил подробности.

В результате успешных ударов уничтожена вражеская пехота, ТОС-1А "Солнцепек", танк, БМП с десантом. Удачную работу провели бойцы 21-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Уничтожение ТОС-1А "Солнцепек" на фронте

Бойцы Сил обороны Украины 9 января уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" возле Авдеевки Донецкой области. Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что по состоянию на сегодня верифицировано уничтожение 24 единиц ТОС-1А. Однако, по неподтвержденным данным, россияне с начала вторжения могли потерять 32 огнеметные системы "Солнцепек".

В декабре в 59-й бригаде рассказали, как уничтожили технику РФ. С помощью FPV-дрона украинские защитники уничтожили российский "Солнцепек". Для поражения огневой системы стоимостью около 15 миллионов долларов понадобилась одна атака.

В ноябре бойцы ССО эффектно сожгли российский "Солнцепек" на левом берегу Днепра. Тяжелую огнеметную установку обнаружили операторы Сил спецопераций совместно с военными разведчиками. В ведомстве уточняют, что уничтоженный "Солнцепек" ежедневно вел огонь по позициям ВСУ в районе села Крынки.

Напомним, 4 марта американские аналитики из ISW заявили, что россияне врут командованию относительно успешных ударов "Солнцепека". Личный состав ВС РФ, несмотря на ложь со стороны своих командиров, вынужден несколько дней сидеть под обстрелами на левом берегу Днепра и ждать, пока прибудет эвакуация.