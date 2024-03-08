Есть погибшие, повреждены дома: российские оккупанты атаковали Купянск и Чугуев, — ОВА

По словам Олег Синегубова, согласно предварительным данным, ВС РФ использовали для удара по Купянску реактивные системы залпового огня.

Российские военные атаковали Чугуев и Купянск в Харьковской области. В результате ударов есть погибшие и раненые, а также повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, по предварительным данным, ВС РФ использовали для удара по Купянску реактивные системы залпового огня.

"Погибли два гражданских человека — мужчина и женщина, данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля", — написал Синегубов в 23:11 вечера 7 марта.

Позже, уже в 00:56 ночи Синегубов заявил, что российские оккупанты атаковали Чугуев. В результате удара ранения получили 17-летний подросток и 37-летний мужчина.

"Зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей", — написал он.

Также в полиции Харьковской области подтвердили, что в Чугуеве в результате обстрелов ранения получили трое граждан, в том числе 17-летний парень. у них осколочные ранения.

"В результате обстрелов Купянска из-под завалов спасли мужчину и изъяли тело женщины. Еще один мужчина погиб в собственном доме после прямого попадания вражеского снаряда в дом. Полиция документирует последствия очередных преступлений России", — сказано в сообщении.

Напомним, в ОГА назвали последствия ударов РФ по Сумах 7 марта. В результате российского авиаудара повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи и водоканала, рассказали в администрации.

Также обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ВС РФ могли ударить по Одессе нетипичным "Шахедом". По его словам, в случае применения оккупантами дрона с обычным боеприпасом вряд ли бы рухнул целый подъезд.