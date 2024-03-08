Прорыв к Одессе или Киеву: Макрон рассказал, когда будет готов ввести войска Франции в Украину

Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил, что во время встречи с главами партий Макрон обсуждал потенциальный сценарий, при котором могут быть введены войска в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов отправить войска в Украину, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева. Об этом пишет издание L'Independant.

Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил, что во время встречи с главами партий Макрон обсуждал потенциальный сценарий, при котором могут быть введены войска в Украину.

По словам Русселя, французский лидер подтвердил свои заявления относительно поддержке Украины и сказал, что готов отправить войска, чтобы они помогли украинским вооруженным силам выгнать оккупантов из определенных регионов.

Кроме того, как пишет издание, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла заявила, что Макрон снова подтвердил непоколебимую поддержку Франции Украине "без ограничений" или "красных линий".

Напомним, 5 марта Макрон поддержал привлечение неевропейских стран для удовлетворения военных потребностей Украины. Производство в Европе, как заявил президент Франции, увеличили, но потребности Киева находятся на таком уровне, что стоит смотреть на будущее.

После этого бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Макрону из-за слов об Украине. Он заявил о готовности стереть "красные линии для Франции", после заявления Макрона о помощи Киеву.

Также сообщалось, что Франция и Молдова подписали оборонное соглашение. Документ заключили во время визита президента Молдовы в Париж. Подписывали его министры обороны — Себастьен Лекорню и Анатолий Носатый.