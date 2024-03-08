"Виновные понесут ответственность": Госдеп рассказал, как США помогут вернуть украинских детей

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Международная коалиция, к которой присоединился Вашингтон, занимается возвращением депортированных несовершеннолетних украинцев, их реинтеграцией, а также привлечением виновных к ответственности.

Соединенные Штаты Америки присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей, которые были депортированы Россией из родного государства. Об этом сообщили в Госдепе США.

"Соединенные Штаты объявляют, что присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей в качестве государства-члена, чтобы поддержать безопасное возвращение всех украинских детей, которые были незаконно депортированы или насильственно перемещены Россией, и гарантировать, что виновные понесут ответственность", — сказано в сообщении.

Также США заявили, что поддерживают "Совместную декларацию по создании Международной коалиции по возвращению украинских детей".

В документе сказано, что в докладе от Генсека ООН "дети и вооруженные конфликты" российская армия и связанные с ней формирования включены в список сторон, совершающих грубые нарушения в отношении детей.

Сообщается, что члены коалиции занимаются поддержкой справедливого исхода ситуации с незаконно депортированными и насильственно перемещенными украинскими детьми.

Чем занимается коалиция:

Поддерживает принципы пункта 4 Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и Плана действий "Верните детей UA", а также проводят консультации по национальной безопасности и внешней политике.

Прилагают усилия для возвращения украинских детей в соответствии с международной практикой и поддерживают процесс их реинтеграции и воссоединения с семьями.

Содействуют оказанию необходимой гуманитарной, медицинской и психологической помощи детям и их семьям, которые пострадали от незаконной депортации и принудительного перемещения россиянами.

Поддерживают усилия по привлечению виновных в организации незаконной депортации и насильственной передачи украинских детей к ответственности в соответствии с международным правом.

Напомним, еще 25 января 2024 года ПАСЕ призвала страны-члены ассамблеи признать депортацию украинских детей геноцидом. Организация создаст специальный Аd hoc комитет, который позволит парламентариям способствовать улучшению положения детей Украины, где бы они ни находились.