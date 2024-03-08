Четвертый китайский кулак в Тихом океане: в КНР создают очередной авианосец

Некоторые эксперты предполагают, что новый корабль будет иметь атомную силовую установку. Однако строительство авианосца с обычными двигателями предполагает более быстрое создание боевого потенциала.

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вскоре представят четвертый авианосец. Как заявил комиссар китайских ВМС Юань Хуачжи, разработка очередного авианесущего корабля успешно продвигается. Об этом 7 марта сообщили в Global Times.

По словам военного чиновника, в авианосных технологиях Китая нет узких мест, поэтому работы над новым авианосцем идут беспрепятственно. При этом Юань подчеркнул, что авианосная программа Китая "направлена ​​не на конкуренцию с США, а на защиту национального суверенитета, территориальной целостности и прав".

Он уточнил, что в контексте наращивание морских сил, авианосцы НОАК, как ожидается, будут уходить дальше от прибрежных вод Китая. Также Юань ответил на вопрос, сможет ли КНР противостоять авианосным группам США в Тихом океане.

"Поверьте, мы сможем. Мы имеем дело не только с авианосцами. Мы также комплексно занимаемся потенциальными угрозами", — ответил комиссар.

Вместе с тем пока открытым остается вопрос, будет ли новый китайский авианосец атомным. Некоторые аналитики ожидают, что следующий авианосец НОАК будет атомным из-за таких преимуществ, как неограниченная дальность плавания. Однако другие считают, что Китай может построить еще один авианосец с обычным двигателем — такой же, как третий авианосец страны Fujian, — ссылаясь на экономическую эффективность и более быстрое создание боевого потенциала.

Отметим, что в настоящее время Военно-морские силы Китая имеют на вооружении три авианосца — Liaoning, Shandong и Fujian. Первые два оснащены обычными двигателями и используют трамплины для облегчения взлета морской авиации. Третий превышает их по размерам и использует электромагнитные катапульты для самолетов. На данный момент Fujian проходит испытания.

Напомним, первый китайский авианосец Liaoning 29 февраля вышел на ходовые испытания после ремонта, который продолжался целый год. Аналитики предположили, что корабль прошел модернизацию и теперь способен размещать на борту новейшие стелс-истребители ВВС НОАК J-35.