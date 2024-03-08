"Контакт" не помог: ВСУ на фронте уничтожили первые модернизированные Т-54 (фото)

Оккупанты начали использовать Т-55 с апреля 2023 года, но если раньше танки использовались на стационарных позициях, то сейчас РФ бросает старые машины на штурм.

Украинские военные разбили очередную вражескую колонну в Новомихайловке на Мариинском направлении. Среди уничтоженной техники впервые появились Т-54 с дополнительной защитой "Контакт-1". Видео опубликовало подразделение БПЛА Shadow.

С февраля 2024 года оккупанты потеряли 4 визуально подтвержденных танка Т-55. Ранее российские войска получали танки Т-54/55 без модернизаций, кроме "мангалов" на башне. Также изменилась тактика применения, потому что старые Т-55 и Т-62 использовались на стационарных позициях. Теперь ВС РФ бросают старые машины в штурм.

Первые Т-55 в российской армии появились еще в апреле 2023 года. Пока неизвестно, сколько оккупанты сняли танков с консервации. По оценке Международного института стратегических исследований, в 2023 году российская армия получила от 1,18 танков до 1,8 тысячи различных моделей.

В Defense Express пишут, что "Контакт-1" на Т-54/55 начали устанавливать на танки совсем недавно. Потому что еще недавно украинские войска уничтожили российский Т-55 только с "козырьком" на башне, без дополнительной защиты.

Напомним, 1 февраля элитную российскую бригаду перевооружили старыми танками Т-55. 810-я гвардейская бригада морской пехоты в начале полномасштабной войны имела Т-80БВМ.

12 февраля в ISW сообщали, что Т-55 и Т-62 станут основными танками в российской армии. Промышленный комплекс на самом деле не такой производительный, как заявляют в РФ.