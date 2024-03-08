ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки несмотря на наличие оснований: адвокат объяснила, как действовать

Мужчина может получить отсрочку только на основании военно-учетного документа. Речь идет о военном билете или временном удостоверении военнообязанного, рассказала адвокат Диана Терновая.

Адвокат Диана Терновая заявил, что отсрочка от мобилизации — это право, которое нужно реализовать. Для этого нужно обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением. Об этом она сообщила в комментарии "РБК-Украина".

Она отметила, что сообщение о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП. Существуют единичные случаи, когда лица идут воевать и соглашаются на добровольную мобилизацию, несмотря на наличие права на отсрочку.

"Поэтому право на отсрочку — это право, однако его необходимо реализовать", — сказала она.

По словам Терновой, для того, чтобы реализовать право на отсрочку, нужно учитывать несколько важных моментов. В частности, необходимо написать заявление на оформление отсрочки.

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку", — рассказала она.

Кроме этого, к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие обстоятельства для предоставления отсрочки. Уже после прохождения ВВК стоит ожидать ответ о предоставлении отсрочки от призыва.

"Обратите внимание, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас является военный билет или временное удостоверение военнообязанного", — пояснила адвокат.

Она подчеркнула, что мужчины, которые до сих пор имеют прописное или старую справку из военкомата, не могут получить отсрочку, пока не обновят данный документ.

Что делать, когда ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки

Диана Терновая отметила, что нужно получить письменный ответ, почему ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки. Если лицо не согласно с причиной отказа, можно обжаловать решение в судебном порядке.

Напомним, в марте некоторым военнослужащим могут повторно вручить повестку. В частности, это может произойти в пяти случаях.

Ранее сообщалось, что существует две категории военнообязанных мужчин, которые не могут получить бронирование от мобилизации, даже если предприятие или организации, где те работают, имеют на это право.