Оккупант провел 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу, а его карьера завершилась в зоне боевых действий на территории Украины.

На войне против Украины погиб российский оккупант Вячеслав Москаленко. Он был известным в России футзалистом. Об этом сообщает Ассоциация минифутбола России.

Сообщается, что россиянин погиб 7 марта в зоне проведения так называемой "СВО".

Отмечается, что оккупант родом из Новосибирска, играл в сборной России по мини-футболу. Ему было 43 года. Сообщается, что он трагически погиб. Другие подробности не разглашаются.

Свою профессиональную футбольную карьеру оккупант начинал в мини-футбольном "Сибиряке", был двукратным чемпионом России по мини-футболу, он также трижды выигрывал Кубок России по мини-футболу.

Кроме того, Вячеслав Москаленко провел 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу. Входил в состав сборной на чемпионате Европы 2003 года.

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