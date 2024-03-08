Никто не хочет: дискуссия о вводе западных войск в Украину должна прекратиться, — Писториус

По словам немецкого министра обороны, Берлин должен поддерживать Киев другими путями, имея в виду поставки оружия и боеприпасов. В то же время, он считает, что ракеты Taurus не изменят ход войны.

Дебаты о том, чтобы ввести западные войска на территорию Украины должны прекратиться. Никто якобы не хочет этого делать. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Хельсинки.

По его словам, необходимо более активно поддерживать Киев другими путями, имея в виду поставки оружия и боеприпасов. А вот вопрос про отправку иностранных военных для помощи в борьбе с оккупантами нужно отставить с повестки.

"Никто на самом деле не хочет ввода войск в Украину, сейчас идет дискуссия об этом, так что мы должны прекратить ее на данном этапе", — заявил Борис Писториус.

Такое же мнение высказал также министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время встречи с немецким коллегой. Он считает, что такой вид активной помощи мало кто поддержит.

"Но все выступают за более активную поддержку в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны сосредоточиться сейчас", — говорит Антти Хяккянен.

Во время встречи немецкий министр отдельно поднял тему того, чтобы предоставить бойцам ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он считает, что если это и произойдет, то совершенно не отразится на исходе войны.

"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", — заявил Борис Писториус.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность ввода войск других государств на территорию Украины. В случае принятия такого решения, солдаты участвовать в боевых действиях не будут.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении западных войск на территории Украины. По его словам, французский лидер обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.

8 марта сообщалось, что Эммануэль Макрон рассказал, когда будет готов ввести войска Франции в Украину. Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил, что во время встречи с главами партий президент обсуждал потенциальный сценарий, при котором могут быть введены войска в Украину.